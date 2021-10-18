İsviçre hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? İsviçre hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Yüzölçümü 41.285 kilometrekare olan İsviçre'nin başkenti Bern'dir. Ülkenin en kalabalık şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1- Cenevre 2- Montrö 3- Lozan 4- St. Gallen 5- La Chaux de Fonds 6- Basel 7- Yverdon Les Bais

İsviçre Hangi Kıtada Yer Alır?

Resmi adı İsviçre Konfederasyonu olan ülke Avrupa kıtasında yer alır.

İsviçre Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Almanya, İtalya, Avusturya ve Fransa ile sınır komşusu olan İsviçre, Kuzey Yarım Kürede yer almaktadır.

İsviçre Hangi Dine Mensup?

İsviçre Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %92'si Katolik'tir.

İsviçre Hangi Dili Konuşuyor?

İsviçre Federasyonunun dört resmi dili vardır: 1- Almanca 2- İtalyanca

3- Fransızca 4- Romansça

İsviçre Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Ülkede Latin alfabesi kullanılmaktadır.

İsviçre Hangi Takvimi Kullanıyor?

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İsviçre diğer Avrupa ülkelerinin çoğu gibi Miladi Takvim kullanıyor.

İsviçre Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi İsviçre Frangıdır. İsviçre Frangının döviz kodu CHF şeklinde yazılır.