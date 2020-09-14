İsteyen veliyle uzaktan toplantı

Çocuklarının bazı günler okulda bazı günler ise evde eğitim almasının velilerin kendi hayatlarıyla ilgili planlamalarını da değiştireceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

“Bunun için okul ve aile ilişkisi her zamankinden çok daha önem kazandı. Çocuklarının okulunu, temizlik ve hijyen durumunu, alacağı eğitim sırasındaki önlemleri yerinde görmek isteyen velilerimiz olabileceği gibi kendi iş yoğunluğunda, uzaktan ama sürekli iletişimle okulun durumunu öğrenmek isteyen velilerimiz de olacaktır.

VELİLERİMİZLE TOPLANTILAR YAPILACAK

Bu amaçla veli toplantılarında hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrimiçi toplantılar da yapabilecek. Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul birinci sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrimiçi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almaktır.”

Yeni dönemde veli iletişiminde öğretmenlere yardımcı olacak bir kılavuz hazırladıklarını kaydeden Selçuk, “Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek” dedi.

Bakan Selçuk, hayattaki en değerli varlıklar olan çocuklar için sağlıklı günlerde buluşulması temennisinde bulundu.