İstasyon tekniği nedir ve nasıl uygulanır? İstasyon tekniği özellikleri ve faydaları

Haberin Devamı

Eğitim metotları ve öğretim sistemlerini sürekli olarak uyumlaştırmakta ve yenilemektedirler. Eğitim yöntemleri de bu nedenle çeşitlenir ve dönüşebilir.

İstasyon Tekniği Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Öğretim sürecinde, öğrencilerin geliştirdikleri, üretkenlikleri bir çeşit öğretim tekniği olarak istasyon tekniği için düşünme becerilerinin de pek çok faydası vardır. İstasyon tekniğinde öğretmen ve sınıf tarafından bazı gruplara ayrılır. Oluşturulan bu gruplarda ise farklı özelliklere sahip olan öğrencilerin yer almasına çok dikkat edilir. Yani heterojen yapı olan gruplar oluşturulur. Her bir istasyonlarda bulunan çalışma süreleri, öğrencilerin seviyesine, çalışma konusu ve dersin süresine göre belirlenir.

İstasyon Tekniği Özellikleri ve Faydaları

Haberin Devamı

İstasyon tekniğinin pek çok yararı vardır. İstasyon tekniğinin ise faydaları şunlardır:

İstasyon tekniği öğrenciyi en merkezine alan bir öğrenme tekniğine sahiptir. Bu nedenle de öğrencilerin sürece aktif bir şekilde katılımına imkan sağlar.

Öğrencilerin yaparak ya da yaşayarak öğrenmesine imkan tanır.

Öğrencilerin yaratıcılıkları gelişir.

İstasyon tekniğinin en önemli bir diğer faydası ise, yeteneklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmasıdır. Çünkü istasyon tekniğinde, öğrenciler becerilerini gösterme şansına sahiptir. Bu nedenle de öğrencilerdeki özel yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan oldukça etkili bir öğretim metodudur.

İstasyon tekniğinde öğrenciler arasında bulunan işbirliği ve iletişim güçlenir. Bu nedenle de istasyon tekniği öğrencinin dışa dönük olmasına imkan tanır. Bu sayede dolaylı olarak sosyalleşmesine ve kendini ifade edebilmesine de imkan tanır.

İstasyon tekniği sayesinde öğrencilerin değişik zeka alanlarını kullanmalarına da imkan verilir.

İstasyon tekniğinin bir diğer faydası ise derse katılıma olumlu bir yönde katkı sağlamasıdır. Çünkü istasyon tekniği, içinde ilgi çekici etkinlikler olduğundan derse katılmak istemeyen öğrencilerin bile aktif bir şekilde katılımını sağlar.

İstasyon Tekniği Yöntemi

Öğretim sürecinde öğrencilerin üretkenliklerini ve düşünme becerilerini geliştirmek için bazı teknikler kullanılır. Bu tekniklerden en önemlilerinden birisi de istasyon tekniğidir. Başlanmış bir işe katkı sağlamak ya da başlanmış bir işi bitirmek amacı ile istasyon tekniğinde her istasyon farklı bir etkinliği de içerir. Sınıf kendi içinde gruplara ayrılarak istasyonlar oluşturulur ve istasyonlarda ise slogan yazma, afiş hazırlama, deneme ya da makale yazma, şarkı sözü yazma, öykü ya da şiir yazma, resim yapma gibi etkinlikler yapılır.

Haberin Devamı

İstasyon tekniğinde gruplara ayrılırken birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan öğrencilerin bir araya getirilmesine dikkat edilmesi gerekir. Yani başka bir deyişle heterojen grupların oluşturulması gerekir. İstasyonlardaki çalışma süreleri de öğrencilerin seviyesine, çalışmanın konusuna ve dersin süresine göre belirlenmesi gerekir.

İstasyon Tekniğinin Sınırlılıkları

Sınıfta gürültülü bir ortam ortaya çıkabileceği için etkinliği bütün sınıfa uygulamak da mümkün olmayabilir.

Gruplarda bulunan tüm öğrenciler ortaya koyulan ürünlere aynı ölçüde katkıda bulunamayabilir. Başka bir deyişle ise, gruplardaki öğrencilerden bazıları bu süreçte pasif kalabilirler.

Bütün sınıf öğretime katılır.

Haberin Devamı

İstasyon Tekniğinin Temel Aşamaları

Öğrencilerin yetenek, ilgi ve yaratıcılıklarını kısa zaman içinde ortaya çıkarmak

Yeni ve farklı bir ürün ortaya çıkarmak

Öğrencilerin iş birliği içinde hep birlikte takım halinde çalışmalarını sağlamak

Çekingen öğrencileri daha aktif bir hale getirmeyi sağlamak

Öğrencilere verilen kurallara her zaman uyma alışkanlığı kazandırmak