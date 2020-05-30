‘İstanbul'un Fethi’ temalı yarışmaların kazananları belli oldu

‘İSTANBUL’UN UFKUNU ŞİİRLE, BİLGİYLE VE RESİMLE OKUYUP ANLAMAK GEREKİYOR’

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmanın kazananlarını açıkladığı bültende şu ifadeleri kullandı:

“Hemen her semtinde medeniyetlerin izlerini barındıran, önemli eserleriyle geçmişimizi geleceğimize bağlayan kadim şehrimiz, kültürel mirasımızın olduğu kadar birlik ve beraberliğimizle anlam kazanan yüce erdemlerimizin de simgesidir. Bu açıdan öğrencilerimizi 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ve 2071’e taşıma yolunda bizlere daima ilham veriyor. Zira şuna inanıyoruz; insan geçmişle gelecek arasında yaşar. Aziz İstanbul’un ufkunu şiirle, bilgiyle ve resimle okuyup anlamak gerekiyor. Hiç şüphesiz varlığın bütünlüğünü, insan hayatının bütün veçhelerini kuşatan fethin ruhunu yükselterek yaşatmak kültüre duyarlı nesiller sayesinde mümkün olacak. İstanbul’un sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değdiğine inanıyoruz. Gönlümüz istedi ki eğitimi evlerimizde sürdürdüğümüz küresel salgın zamanında mazimizi ve özümüzü dirilten sanat eserleriyle tarihimizi hayal ettirelim. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle şehrimizi ve tarihimizi öğrencilerimize inceliği, güzelliği ve anlamıyla kavratmak için uzaktan eğitim sürecinde kurumsal işbirliği anlayışıyla yarışmalar düzenledik. Yarışmamıza emek veren, katkı sunan herkese müteşekkirim. Ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

TÜRKİYE GENELİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

Ülke genelindeki tüm resmi/özel lise öğrencilerine yönelik olan şiir okuma yarışmasına katılan öğrenciler videolarını, son teslim tarihine kadar Okçular Vakfı’nın internek sitesine gönderdi. Yarışmada ilk üçe girenlere, e-PttAVM mağazasında geçerli olmak üzere; 1.000 TL, 900 TL ve 800 TL karşılığı hediye çeki verildi.

KAZANANLAR

1- Efkan Polat Kalay - Aydın Sosyal Bilimler Lisesi

2- Melike Genç - Rize Çayeli Fen Lisesi

3- Seda Onar - İstanbul Bayrampaşa Sağmalcılar Anadolu Lisesi

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ RESİM YARIŞMASI

Başvuru yapan eserler AR-GE Birimi üyesi öğretmenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve ödül almaya hak kazandı. İlkokul öğrencileri resim yarışmasında ilk üçe giren eserlere; e-PttAVM mağazasında geçerli olmak üzere 3.300 TL, 2.400 TL ve 1.500 TL’lik hediye çeki verildi.

KAZANANLAR

1- Ela Özgün - Güngören Atatürk İlkokulu

2- Tuğba Senem Demircioğlu - Beşiktaş Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu

3- Elif Neva Kocaarslan - Başakşehir Oyakkent İlkokulu

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ŞİİR YARIŞMASI

Ortaokul öğrencileri şiir yarışmasında ilk üçe giren eserlere; e-PttAVM mağazasında geçerli olmak üzere 3.400 TL, 2.500 TL ve 1.600 TL hediye çeki verildi.

KAZANANLAR

1- Muhammed Yusuf Eser - Üsküdar Özel Çamlıca Palet Ortaokulu

2- Deniz Gültekin - Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu

3- Hanife Meryem Kulaç - Beşiktaş İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu

LİSE ÖĞRENCİLERİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Lise öğrencileri kompozisyon yarışmasında ilk üçe giren eserlere ise yine ePttAVM mağazasında geçerli olmak üzere 3.500 TL, 2.600 TL ve 1.700 TL hediye çeki verildi.

KAZANANLAR

1- Emir Eray Özay - Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi

2- Zeynep Polat - Gaziosmanpaşa Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

3- Büşra Pembe Cebe - Sarıyer Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi