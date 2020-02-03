İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj yayınladı. İstanbul’da deprem başta olmak üzere muhtemel afetlere karşı büyük bir gayretle hazırlık yaptıklarını belirten Vali Yerlikaya’, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, 2006’da başlayan çalışmalar, aralıksız devam ediyor. İstanbul’da 1999'dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri'ne göre riskli bulunan 283 okulu yıkıp yeniden inşa ettik. Bu okulların 800'ünü güçlendirdik. 47 okulumuzun yapımı devam ediyor. 64 okulumuzun güçlendirilmesi, 31'inin de yapımına çok yakında başlıyoruz. Böylece; 1999’dan önce yapılan okullarımızın yüzde 90'ında, depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış oluyor. Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi beş okulumuzu daha hizmete alıyoruz. Eğitim öğretime kazandırılan yeni okullar ve yapılan güçlendirmeler hayırlı, uğurlu olsun. Öğrenci ve öğretmenlere başarılar diliyorum.”