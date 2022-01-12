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İstanbul’a minimum 5 milyarlık yatırım

#Mahmut Özer#Milli Eğitim Bakanı#İstanbul
İstanbul’a minimum 5 milyarlık yatırım

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 31 Ocak’ta yapılacak 15 bin öğretmen atamasının 7 bin 500’ünün İstanbul’a olacağını ve şehre minimum 5 milyar liralık yatırım yapılacağını söyledi ve yapılacak olan yatırımın üst limitini de İstanbul’un ihtiyaçlarının belirleyeceğini belirtti.

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Deprem güçlendirme çalışmaları sona eren Bahçelievler Anadolu Lisesi’nin Açılış Tören’inde konuşan Bakan Özer, "Yeni dönem için ilk hedefimiz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak" diyerek tam gün eğitim çalışmalarının da İstanbul’dan başlayacağını sözlerine ekledi.

HEDEFİMİZ TAM GÜN EĞİTİM
18 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenen Zeytinburnu’ndaki okul açılışında verilecek müjdelerle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle inşallah bir okul açılışımız olacak ve orada bize bir müjde hazırladığınızı da biliyoruz. Ama o müjdenin ne olduğunu İstanbullular olarak büyük bir heyecanla bekliyoruz. Öğretmen sayımızın arttırılmasıyla ilgili şunu söylemek istiyoruz.  Yakında 15 bin öğretmenimiz alınacak. Öğretmen sayısı, derslik ve okul kazanımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’mızın gerçekten çok titiz gayretleri ve destekleri oluyor. Bunun da neticelerini alıyoruz. Hedefimiz tam gün eğitim. Bu gelişmelerle beraber İstanbul'umuzda tam gün eğitime giden yolda çok büyük adımlar atılacak.” 

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ŞUT YARIŞI YAPTILAR
Açılışın ardından okulu gezen Bakan Özer ve Vali Yerlikaya okulun spor salonunda karşılıklı şut yarışması yaptılar. Öğrencilerin tribünden desteklediği yarışı Vali Yerlikaya kazandı.

İstanbul’a minimum 5 milyarlık yatırım

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