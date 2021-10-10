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İstanbul'a 100 yeni anaokulu

#Emine Erdoğan#Anaokulu#İstanbul
İstanbula 100 yeni anaokulu

İstanbul’da yapılacak olan 100 anaokulunun tanıtım toplantısı Üsküdar Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

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Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

“Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır. Dolasıyla, eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir. Hükümetimiz, ilk günden beri eğitimde reformlar gerçekleştiriyor ve fırsat eşitliğine büyük bir vurgu yapıyor. Okul öncesi eğitim de üzerinde hassasiyetle durulan bir başlık. Şu bir gerçek ki, çocukların eğitimi ne kadar erken başlarsa, başarılı bireyler olarak yetişmeleri o kadar kolay oluyor.

İstanbula 100 yeni anaokulu

‘BÜYÜK BİR İHTİYACA CEVAP VERİLECEK’

Bildiğiniz gibi, büyük önem atfettiğim okul öncesi eğitim, himaye ettiğim projeler arasındadır. Dolayısıyla bugün, sizlere çok güzel bir haber verecek olmanın mutluluğu içindeyim. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul’da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. İnşallah, 2022’de, İstanbul’umuza, 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız. Bu büyük müjdenin, tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanımızı ve projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum. Bakanlığımız, İstanbul’da 2003 yılından önce sadece 39 adet olan anaokullarına 118 tane daha ekleyerek 157’ye çıkardı. Yapılacak yeni 100 anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verileceğine inanıyorum.”

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#Emine Erdoğan#Anaokulu#İstanbul