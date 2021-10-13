İşrak ne demek, ne anlama geliyor? İşrak kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

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İşrak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aydınlatma

2- Parlatma

3- Tenvir Etme

4- Yol Gösterme

5- Işık Tutma

6- Örnek olma

İşrak Ne Demek?

yüzyılda literatüre girmiş olan işrak kelimesi, güneşin doğması hem de kişinin manevi olarak aydınlanması demektir.

İşrak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre İşrak kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Güneşin doğuşu

İkinci Anlamı: Anlamı aşikar olmayan bir şeyi açıkça anlatma, bilgilendirme

Üçüncü Anlamı: Rehberlik etme, doğru ile yanlışı gösterme, hak ile batılı ayırma

İşrak Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Bizim yolumuzu, bu memleketin okumuş, aydın insanları işrak edecek.''