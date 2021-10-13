İşrak ne demek, ne anlama geliyor? İşrak kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

İşrak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Aydınlatma
2- Parlatma
3- Tenvir Etme
4- Yol Gösterme
5- Işık Tutma
6- Örnek olma
İşrak Ne Demek?
İşrak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre İşrak kelimesinin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Güneşin doğuşu
İkinci Anlamı: Anlamı aşikar olmayan bir şeyi açıkça anlatma, bilgilendirme
Üçüncü Anlamı: Rehberlik etme, doğru ile yanlışı gösterme, hak ile batılı ayırma
İşrak Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Bizim yolumuzu, bu memleketin okumuş, aydın insanları işrak edecek.''
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