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İşlenmiş gıda nedir, işlenmiş gıdalar nelerdir ve hangileridir? İşlenmiş gıdaların zararları

#İşlenmiş Gıda#Sağlık#Gıda
İşlenmiş gıda nedir, işlenmiş gıdalar nelerdir ve hangileridir İşlenmiş gıdaların zararları

Taze gıdaların bir yolla değişikliğe uğraması sonucunda ortaya çıkan ürünlere işlenmiş gıdalar aşı veriliyor. Bu tanım sadece marketlerde satılan hazır gıda ürünlerini değil, aynı zamanda evlerde pişirilen yemekleri, yapılan reçelleri, turşuları da kapsıyor. İşlenmiş gıda nedir, işlenmiş gıdalar nelerdir ve hangileridir sizler için derledik.

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Gıdalar, hem evlerde hem de endüstriyel olarak farklı şekillerde işlenebilir. Herhangi bir şekilde işlenen gıdalara ise, işlenmiş gıda adı verilir.

 İşlenmiş Gıda Nedir?

 Taze gıdaların herhangi bir yolla işlenmesi ve değişikliğe uğraması durumuna işlenmiş gıdalar adı verilir. İşlenmiş gıdalar, sadece marketlerde satılan hazır ürünler değil, aynı zamanda evde yapılan yemekler, evde yapılan reçel, turşu gibi gıdalar da işlenmiş gıda kategorisinde yer alır. Bu gıdalar, hem evlerde hem de endüstriyel alanda işlenerek kullanılabilir. Meyvelerin kabuklarının soyulması, etin pişirilmesi, meyvelerin çekirdeklerinin çıkarılması gibi işlemler de bu kapsama girer.

 İşlenmiş Gıdalar Nelerdir ve Hangileridir?

 Bir yiyecek pek çok farklı şekilde işlenebilir. Örneğin bir meyve dilimlenerek suyu sıkılabilir. Bu meyveler, bazı zamanlarda ise kurutulabilir, turtanın içine konulabilir ya da reçeli yapılabilir. Bu işlemler gıdanın tüketim şeklini ve raf ömrünü de önemli ölçüde değiştirir.

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 İşlenmiş gıdalar, diğerlerine göre pek çok avantajı da içerir. Örneğin, tam buğday ununun içinde bulunan besin ögelerinin vücutta kullanımı, buğdayın öğütülmeden yenmesine göre de çok daha yüksektir. Çiğ domates, işlenmiş domatese göre daha fazla C vitamini içerir. Ama ısıl işlem görmüş olan domates mesela salça çok daha uzun bir süre kullanılabilir ve likopen içerir.

 İşlenmiş Gıdaların Zararları

 Neredeyse yediğimiz her şey bir şekilde işlenmiştir. Bu işlemlerin her birinin olumlu ve olumsuz etkileri olabilir. Bunlar arasında ise, denge kurmak tüketicilere kalmıştır. İşlenmiş gıdalar, işlenmemiş ürünlerde olduğu gibi daha sağlıklı tercihler içerir. Tam tahıllı ürünleri, suda konserve edilmiş balıkları, taze dondurulmuş ürünleri daha çok tercih edebilirsiniz.

 Özel bir sağlık sorununuz bulunmuyorsa bazı zamanlarda canınızın çektiği şeyleri yiyerek kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bunun herhangi bir sakıncası yoktur. Porsiyon ölçülerine dikkat etmeniz, fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmeniz gerekir. Evde hazırladığınız yiyeceklerin de aslında işlenmiş gıdalar olduğunu unutmamanız gerekir. Bunlara eklediğiniz tuz, yağ, şeker gibi bileşenlerde aşırıya kaçmamaya özen göstermeniz gerekir.

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 Günümüzde bir insanın tükettiği her 10 gıdadan 7’si işlenmiş gıda olarak tüketilir. İşlenmiş gıda ürünlerin, kullanım sürelerini çoğaltmak ve raf ömrünü uzatmak için ürünlerin protein, karbonhidrat ve lif gibi gıdalardan ayrıştırılarak üretilir. Ama işlenmiş ürünlerin sağlık açısından faydasından çok zararı vardır. Kısacası insanların sürekli bir yerlere yetişme zorunluluğu olduğundan, kısa zaman içinde pratik bir şekilde yemek ihtiyacı, giderecek atıştırmalık ve fast food ürünleri ile karşılanır. Bu ürünlerin içinde gıdanın genetiği ile oynanmış ve bağımlılık yapan maddeler de bolca vardır.

 İşlenmiş Gıdalar Hangi Faydaları Sağlar?

 İşlenmiş gıdaların bir yere taşınması ve uzun süre depolanması çok daha kolaydır. Özellikle de vefan ürünler, glutensiz ürünler gibi çeşitli ihtiyaçlara göre bu ürünler rahatlıkla tasarlanabilir. Bu ürünler, mikrobiyel anlamda çiğ olan ürünlere göre çok daha güvenilirdir. Dünyanın öbür ucunda işlenen gıda günümüzde kolaylıkla soframıza gelebildiği için beslenmemizi önemli ölçüde zenginleştirir. İşlenmiş gıdalar mineraller, vitaminler ve diğer ihtiyaç duyulan besin ögeleri ile de desteklenebilir.

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 Gıda üretim atıklarını önemli ölçüde azaltarak ürünlerin fiyatlarının daha hesaplı olmasını sağlayan işlenmiş gıdalar, gıda israfını da büyük oranda azaltır. Aynı zamanda ürünlerin işlendiği günkü kalitesinin korunmasına da yardımcı olur. Azot gazı yardımı ile ambalajlanan sebzeler ise diğerlerine göre daha yavaş bozulur ve daha çok dayanır. Buğday nişastası içeren gıdalar ise, daha kıvamlı olur.

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#İşlenmiş Gıda#Sağlık#Gıda

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