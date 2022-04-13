İsimden isim yapan ekler nedir ve hangileridir? Örnekleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

İsimden isim yapan ekler sonuna getirildiği kelimelerin anlamını değiştirir.

Örneğin: Söz kelimesi, kelam ve ifade anlamına gelir. Sözleşme ise iki tarafın imzaladığı ve hukuki geçerliliği bulunan resmi belge demektir.

İsimden İsim Yapan Ekler Nedir ve Hangileridir?

İsim soylu sözcüklerin sonuna getirilen ve kelimelerin anlamlarını değiştiren eklere isimden isim yapan ekler denir. -Lık, -lik, -cu, -ci, -daş, -deş, -ıncı ve -inci isimden isim yapan ekler arasında yer alır.

A- (-Cı - ci) Ekiyle Türetilen Kelimeler

1- En büyük hayalim hukuk fakültesini bitirip savcı olmak.

Sav - Savcı

2- Gerçek sanatçılar her zaman topluma ışık tutarlar.

Sanat- Sanatçı

3-Küçükken ben de izci kampına katılmıştım.

İz - İzci

4- Ben onu romancı olarak biliyordum meğer şiirleri de varmış.

Roman - Romancı

Haberin Devamı

5- Taksici bizi yanlış yerde indirmiş.

Taksi - Taksici

Not: Bazı kelimeler, birden fazla isimden isim yapan ek alabilir.

Örnek:

''Gözcülük yapan kişi kaçınca dükkanı soyan hırsızlar yakayı ele verdi''

Göz kelimesinin aldığı ekler: 1- (cü) 2- (lük)

B- (-lık,-lik) Ekleriyle Türetilen Kitaplar

1- Kitaplığın tozunu aldıktan sonra temizlik bitiyor.

Kitap - Kitaplık

2- Üç günlük dünyada, yok yere birbirimizin kalbini kırmaya ne gerek var?

Gün - Günlük

3- Yazdığım bazı şiirlere başlık bulmakta oldukça zorlanıyorum.

Baş - Başlık

4- Amcamın evi dağlık bir yerde olduğu için oraya arabayla gitmek çok zor.

Dağ - Dağlık

5- Dışarıdan bakınca her şey güllük gülistanlık görünüyor ama işin aslı öyle değil.

Gül - Güllük - Gülistanlık

6- Bir gün seni ve aileni yazlığımızda misafir etmeyi çok isteriz.

Yaz - Yazlık

7- İnsan şanssız olunca aksilikler hep üst üste gelir.

Aksi - Aksilik

8- Ne para, ne mal mülk, bu dünyada her şeyin başı sağlık.

Sağ - Sağlık

C- (-ıncı, -inci) Ekleriyle Türetilen Kelimeler

1- Bu onu kaçıncı uyarışım ama bildiğini okumaya devam ediyor.

Kaç - Kaçıncı

2- Yarışmada birinci olursam kazanacağım parayla babama bir takım elbise alacağım.

Bir - Birinci

3- 2002 yılında Tokyo'da düzenlenen dünya turnuvasında, Türk Milli Takımı üçüncü oldu.

Üç - Üçüncü

Haberin Devamı

D- (-daş, -deş) Ekleriyle Türetilen Kelimeler

1- Belediye başkanımız bugün vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

Vatan - Vatandaş

2- Sen metin yazarı ben reklamcı olduğuma göre meslektaş sayılırız.

Meslek - Meslektaş

3- Çocukken mahalledeki çocuklarla hep beştaş oynardık.

Beş - Beştaş

E- (-Sı, si) Ekleriyle Türetilen Kelimeler

1- Yüzündeki çocuksu ifade onu çok masum kılıyor.

Çocuk - Çocuksu

2- Doğrusunu söylemek gerekirse ilk buluşma sandığım kadar iyi geçmedi.

Doğru - Doğrusu

F- (-Ce - ca) Ekiyle Türetilen Kelimeler

1- Bu sıralar Frederick Nietzche'nin İnsanca, Pek İnsanca adlı kitabını okuyorum.

İnsan - İnsanca

2- Yurt dışında çalışmak istiyorsan önce İngilizce öğrenmelisin.

İngiliz - İngilizce

Haberin Devamı

3- Sıra arkadaşım yaptığı şakadan sonra hınzırca gülmeye başladı.

Hınzır - Hınzırca

G- (-Sız, -siz) Ekiyle Türetilen Kelimeler

1- Hiçbir sorumu yanıtsız bırakmadığı için ona minnettarım.

Yanıt - Yanıtsız

2- Hakkımdaki iddiaların tamamı asılsızdır.

Asıl - Asılsız