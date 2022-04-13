İsimden fiil yapan ekler nedir ve hangileridir? Örnekleri ile konu anlatımı

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Bu eklerden oluşturulmuş durumda olan kelimelerden bazıları kullanıldıkları cümle içerisinde fiilimsi olarak da görev alır. Konun anlaşılırlığının artması bakımından bir örnek verilmesi gerekirse bu durumda: 1- Eksilen 2- Artan 3- Bırakan şeklinde ifade edilebilir.

İsimden Fiil Yapan Ekler Nedir ve Hangileridir?

Türkçe dil bilgisinde İsimden fiil yapan ekler konu olduğunda pek çok insan isimden fiil yapan eklerin neler ve hangileri olduğunu merak etmektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmak isteyenler bu konu hakkında internet üzerinde oldukça ciddi araştırmalara yönelmektedir. Bundan dolayı ilgili konu hakkında anlaşılır nitelikte ve detaylı bilgilerin verilmesi bu anlamda çok büyük önem kazanmaktadır.

İsimlerden fiil yapan ekler nedir ve hangileridir şeklinde sıklıkla sorulan sorunun yanıtı olarak şöyle bir cevap verilebilir: - la, le, lan - len, -da,de -sa, -si, -ık, -uk, -leş, -laş, -ük, -lın, -de, -ar, -er,-kır, -kür, -kur

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Örnekleri İle Konu Anlatımı

İsimlerden fiil yapan ekler konusunun kişiler tarafından en iyi şekilde anlaşılması kişilerin dil bilgisinin artması bakımından oldukça büüyk bir önem kazanmaktadır. Bunun olabilmesi adına örneklerin verilmesi ise konuya son derece büyük katkı sağlayacalktır. Bu bakımdan isimlerden fiil yapan ekler ile kurulan cümle örnekleri çok büüyk önem taşımaktadır. İşte isimlerden fiil yapan ekler ile cümle örnekleri:

(-ar, er) Eki Kullanılarak oluşturulan cümle örnekleri:

- Kış aylarında hava çok çabuk ''kararıyor.''

- İki gündür hasta olduğundan dolayı yüzü ''sararmış.''

- Doktorun iğne vurmuş olduğu yer ''kızardı.''

(-la, le) Eki kullanılarak oluşturulmuş olan cümle örnekleri:

- Seneler boyunca hep yollarını ''gözledik.''

- Sabah erken kalkarak bahçeyi ''suladım''

- Neden bu şekilde davrandığını gerekçeleri ile birlikte ''sıraladı''

- Neden benden uzaklaştığını ''açıkla'' lütfen.

(-lan, -len) Eki Kullanılarak oluşturulan cümle örnekleri:

- Ağır koltuğu yardım almadan tek başına ''sırtlandı.''

- Ahmet amca, görmeyeli ne kadar ''yaşlanmış.''

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- Songül Karlı'nın türkülerini ne zaman dinlesem ''dertlenirim.''

(-ık,-ik, -uk, -ük) Eki Kullanılarak oluşturulan cümle örnekleri:

Nerelerdesin, kaç zamandır ortalaıklarda ''gözükmüyorsun'' ?

Hiç bu kadar ''gecikmezdi.''

(-kır, -kür, -kur) Eki Kullanılarak oluşturulan cümle örnekleri:

- İnsan kimi zaman ''haykırsa'' da sesini duyan olmaz.

(-leş, -laş) Eki kullanılarak oluşturulmuş olan cümle örnekleri:

- Hem fıkıh hem de kelam ilminde önemli ölçüde ''uzmanlaştı.''

- Her şeyi bir kenara bırakarak derslerine ''yoğunlaştı.''

- Bu aralar tedbir amaçlı denetimler oldukça çok ''sıklaştı.''

- Görmeyeli ne kadar çok ''güzelleşmişsin.''

- Aşkın çekim gücüne dayanamayarak ''yakınlaştılar.''

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- Doktorun reçete ettiği ilaçlar işe yaradı ve kısa bir sürede ''iyileşti.''

- Sergilediği ukala tavırları beni kendisinden çok fazla ''uzaklaştırdı.''

(-al, -el) Eki kullanılarak oluşturulmuş olan cümle örnekleri:

- Son zamanlarda işleri baya ''düzeldi.''

- Son günlerde yoğun bakıma alınan hasta sayısı ''azaldı''

(-sa, -se) Eki kullanılarak oluşturulmuş olan cümle örnekleri:

- Sen sen ol sakın ha rakiplerini asla ''küçümseme''

- Durumun bu kadar çok ciddi olduğunu bilmediğimden dolayı ilk başlarda ''önemsemedim.'

Konu hakkında bilgi sahibi olmak içinverilen örneklerdeki cümleleri büyük bir dikkatle incelemeniz ve kendinizin de benzer örnekler oluşturmanız büyük fayda sağlayacaktır.