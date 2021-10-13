İshal ne demek, ne anlama geliyor? İshal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

İshal kelimesi, sindirim sorunları nedeni ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Hemen hemen herkesin yaşadığı bir sorundur.

İshal Ne Demek?

İshal, kelimesi günlük hayatımızda çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alır. İshal kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. İshal, olağandan çok hızlı ve çok sulu bir dışkı demektir.

İshal Ne Anlama Gelir?

İshal kelimesi çok sulu ve çok sık dışkı çıkarma anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelime kabızın karşıtıdır.

İshal Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

İshal kelimesi TDK’ya göre, amel, kabız karşıtı, olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarma, cır cır, iç sürme ve linet anlamına gelir. İshal kelimesi, uzun yıllardır dilimizde kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir.