iPhone şarj döngüsü öğrenme ile sorgulama nasıl yapılır ve kaç olmalı? (iPhone 6,7,8,10,11 ve 12)

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İphone cihazlarda şarj ya da pil döngüsü merak edilen konuların başında gelmektedir. Hem sıfır telefonlarda hem de ikinci el olanlarda şarj döngüsünün bilinmesi önemlidir. Bu döngüyü öğrenmek için bazı işlemler yapılmaktadır. Bu işlemi birkaç dakika içinde yapmak mümkündür.

iPhone Cihazlarda Şarj Döngüsü Nedir?

Özellikle ikinci el ürün alırken şarj döngüsünün önemi artmaktadır. Pilin şarjın tamamını kullanması bir döngüyü oluşturmaktadır. Fakat bunun bir defada olmasına gerek olmamaktadır. Örnek olarak pilin yüzde 75’i bir günde kullanılabilmekte ve kalan kısım bir sonraki gün bitmektedir. Böylece toplamda pilin tamamı kullanılmaktadır. Buna göre iki günde olmuş olsa da döngü tamamlanmaktadır.

Pil Döngüsünü Öğrenme ve Sorgulama

iPhone ürünlerinde şarj döngüsünü çok kolay olmamaktadır. Bununla birlikte biraz uğraşarak öğrenmek mümkündür. Şarj döngüsünü öğrenmek için bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar aşağıda sıralanmaktadır.

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Öncelikle iPhone cihazın kilidi açılmaktadır.

Ayarlar simgesine tıklayıp ayarlar uygulamasına gidilmektedir.

Gizlilik sekmesi vardır. Gizlilik sekmesine dokunup giriş yapılmaktadır.

Açılan seçeneklerin en altında olan “Analiz ve İyileştirmeler” ya da Analiz alt sekmesine tıklanmaktadır. Analiz ve iyileştirmeler iOS 13 işlemciye, analiz sekmesi ise iOS 13 altı işlemciye sahip cihazlarda olmaktadır.

Ortaya çıkan seçenekler içinde “iPhone Alazini Paylaş” seçeneği altında “Analiz Verileri” sekmesine tıklanmaktadır. Burada şunu söylemek gerekir: “iPhone Analizini Paylaş” ibaresi yeşil değil de gri renkte olursa, bu seçeneğe dokunarak aktif edilmektedir. Daha sonra sağlıklı işlem için 1 ile 5 gün arası beklenmektedir.

Analizlere eriştikten sonra “log-aggregated” yazısının başında olduğu dosyalar aranmaktadır. Önemli olan en güncel dosyanın bulunması olmaktadır. Dosyanın güncelliği altında yer alan tarihten öğrenilmektedir.

Güncel dosyanın seçimi yapılmaktadır. Bu dosya bilgisayara aktarılarak internet tarayıcısı tarafından incelenebilmektedir. Bir başka yöntem olarak dosyanın tüm içeriği kopyalanmakta ve notlar uygulamasına yapıştırılmaktadır. Bu şekilde kodlar içinde arama yapılmaktadır.

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iPhone Şarj Döngüsü Kaç Olmalı?

Eski veya bakım isteyen pil, cihazın şarjının hızlı tükenmesine veya cihazın ani bir şekilde kapanmasına neden olabilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması için şarj döngüsünün ideal sınırlar içinde olması gerekmektedir. Pil, tamamen doluyken cihazın kullanılma durumuna göre bir süre sonra sıfırlanmaktadır. Bu süreç, pil ömrü olarak bilinmektedir. Cihazda yapılan birçok işlem, pilin niteliği ve kaç yaşında olduğu ve ürünün bakımı pilin ömrünü etkilemektedir. Dolayısıyla şarj döngüsü de bu etkenlerden doğrudan bir şekilde etkilenmektedir.

iPhone cihazlarda normal bir pil, olağan şartlar altında çalışıp 500 tam şarj döngüsüne ulaştığı zaman başlangıç kapasitesini yüzde 80 seviyesine kadar koruyacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu bilgi bizzat firma tarafından verilmektedir. En yüksek kapasite oranın yüzde 80 seviyesinin altına inmesi, iPhone pil sağlığının büyük oranda azalması anlamına gelmektedir.

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Bu şartlar altında telefon kullanımı devam etmekte, fakat performans veya kapanma sorunu ortaya çıkabilmektedir. Şarj döngüsünün bu şekilde istenilen sınırın altında olması ya da beklenen şekilde olmaması durumunda pilin değiştirilmesi gerekli görülmektedir. Özellikle performans iyileştirme ve cihaz sağlığı açısından önemli olmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde farklı birçok sorun da ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tüm iPhone cihazlar için bu döngü geçerlidir.