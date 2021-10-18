İngiltere hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? İngiltere hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Resmi olmayan verilere göre nüfusu yaklaşık 56 milyon olan İngiltere’nin en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Liverpool 2- Manchester 3- Londra 4- Birmingham 5- Oxford

İngiltere Hangi Kıtada Yer Alır?

İngiltere Avrupa Kıtasında yer alır.

İngiltere Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuzey Yarım Kürede yer alan İngiltere İskoçya ve İrlanda ile sınır komşusudur.

İngiltere Hangi Dine Mensup?

İngiltere Hristiyanlık inancına mensuptur. 15. yüzyılda ortaya çıkan Anglikanizm mezhebi, İngiltere'nin resmi kilisesi olarak kabul edilir.

İngiltere Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkenin resmi dili İngilizcedir. Kemevekçe ise yalnızca İngiltere'nin güneybatısında konuşan bölgesel bir dildir.

İngiltere Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Büyük Britanya'da toplam 26 harften oluşan İngiliz alfabesi kullanılmaktadır. Bu alfabe 19. yüzyılın ikinci yarısında Latin alfabesinden uyarlanmıştır.

İngiltere Hangi Takvimi Kullanıyor?

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İngiltere'de Miladi takvim kullanılmaktadır. Ülkede 16. ve 17. yüzyılda ise Jülyen takvimi kullanılmaktaydı.

İngiltere Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi İngiliz Sterlini'dir. Pound Sterling adıyla da bilinen bu para biriminin döviz kodu GBP şeklinde yazılır.