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Haber Giriş: 04.05.2021 - 03:17 | Son Güncelleme:

İngilizce burçlar - İngilizce burçların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

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İngilizce burçlar - İngilizce burçların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Burç isimlerinin kökeni Antik döneme ve mitolojik öykülere dayanır. Orijinali Yunanca ve Latince olan burç isimleri, daha sonrasında diğer dünya dillerine tercüme edilmiştir. Toplam 12 burç vardır ve her biri bir aya karşılık gelir. İngilizce burçların isimleri nelerdir, okunuşları ve yazılışları nasıl? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

Burçlar kendi içerisinde dört gruba ayrılır. 4 Temel Element adıyla da bilinen su, toprak, ateş ve hava grubundaki burçların karakteristik özellikleri, alışkanlıkları ve mizaçları farklıdır. Burçların büyük çoğunluğu hayvan isimlerinden oluşurken (boğa, akrep, oğlak gibi), bazıları da simgelerden meydana gelir. (İkizler, terazi gibi)

 İngilizce Burçların İsimleri, Yazılışı ve Okunuşu

 1- Pisces - Balık

 Tarihi: 19 Şubat - 20 Mart

 Kelimenin Kökeni - Pisces, astronomi ve astroloji biliminde balık takımyıldızına verilen isimdir.

 Okunuşu: - Pi - şes

Örnek Cümle:

 Pisces people are a little too emotional.

 Balık burcu olan insanlar biraz fazla duygusal oluyor.

 2- Cancer - Yengeç

Tarihi: 22 Haziran - 22 Temmuz

 Kelimenin Kökeni: Cancer, diğer burç isimlerinin birçoğu gibi Latince kökenli bir sözcüktür.

 Okunuşu: Ken-sır

Örnek Cümle:

 Are you a Cancer sign like me?

 Sen de benim gibi Yengeç burcu musun?

 3- Scorpio - Akrep

 Tarihi: 24 Ekim - 21 Kasım

 Kelimenin Kökeni: Kelimenin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Günümüzde de kullanılan Scorpion kelimesinin kısaltmasıdır.

 Okunuşu: Sı-kor-pi-yo

 4- Capricorn - Oğlak

 Tarihi:22 Aralık - 20 Ocak

 Kelimenin Kökeni: Capricorn aynı zamanda Oğlak dönencesinin adıdır.

 Okunuşu: Kap-ri-korn

 Örnek Cümle:

 Capricorns are a little stubborn.

 Oğlak burçları biraz inatçı olur.

 5- Gemini - İkizler

 Tarihi: 22 Mayıs - 22 Haziran

 Kelimenin Kökeni: Sözlük anlamı ikizler olan Gemini, astrolojide de yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

 Okunuşu: Ge-mi-ni

 Örnek Cümle:

 My older sister's sign Gemini.

 Ablamın burcu İkizler.

 6- Taurus - Boğa

 Tarihi: 21 Nisan - 21 Mayıs

 Kelimenin Kökeni: Antik Dönem / Yunanca

 Okunuşu: Tay - rus

 7- Aquarius - Kova

 Tarihi: 21 Ocak - 19 Şubat

 Kelimenin Kökeni: Aquarius adı mitolojik bir karakterden alınmıtır.

 Okunuşu: A-kü-ay-rıs

 Örnek Cümle:

 I get along well with Aquarius.

 Kova burcu ile iyi anlaşıyorum.

 8- Libra - Terazi

 Tarihi: 23 Eylül - 23 Ekim

 Kelimenin Kökeni: Libra sözcüğünün Latince karşılığı denge ve adalettir.

 Okunuşu: Lib-ra

9- Virgo - Başak

 Tarihi: 23 Ağustos - 23 Eylül

 Kelimenin Kökeni: Başak takımyıldızı.

 Okunuşu: Vir-go

10- Aries - Koç

 Tarihi: 21 Mart - 20 Nisan

 Kelimenin Kökeni: Latince.

 Okunuşu: Ar-yıs

 11- Sagittairus - Yay

 Tarihi: 22 Kasım - 21 Aralık

 Kelimenin Kökeni: Latince kökenli bir sözcük olan Sagittairus'un diğer anlamı nişancıdır.

 Okunuşu: Sa-cı-ter-yıs

 12- Leo - Aslan

Tarihi: 23 Temmuz - 22 Ağustos

 Kelimenin Kökeni: Leo, günümüzde olduğu gibi Antik Dönemde de unvan olarak kullanılıyordu.

 Okunuşu - Le-o

 Burçlar ile İlgili Diğer Kelimeler ve Örnek Cümleler

 Burç - Horoscope Sign / Sign of the Zodiac /

 Burç sözcüğünün İngilizcede birçok karşılığı vardı. Bunların başında, Horoscope geliyor. Bunun dışında sözlük anlamı ''İşaret'' olan ''Sign'' burç manasında da kullanılır. Sign of the Zodiac ise Zodiac'tan gelen işaret anlamındadır.

Not: Birisine burcunu sormak istediğimizde farklı birçok soru kalıbı kullanabiliriz.

Örnek Cümleler:

 1.A- What's your horoscope? (Senin burcun ne?)

 1.B- What is your Zodiac sign? (Burcun nedir?

 1.C - Which is your horoscope? (Senin burcun hangisi)

 Burcumuzu söylerken de farklı cümle kalıpları kullanabiliriz.

 1.A- I'm capricorne. (Ben oğlağım).

 1.B- My sign is capricorne. (Benim burcum Oğlak.)

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