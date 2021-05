İngilizce burçlar - İngilizce burçların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Burçlar kendi içerisinde dört gruba ayrılır. 4 Temel Element adıyla da bilinen su, toprak, ateş ve hava grubundaki burçların karakteristik özellikleri, alışkanlıkları ve mizaçları farklıdır. Burçların büyük çoğunluğu hayvan isimlerinden oluşurken (boğa, akrep, oğlak gibi), bazıları da simgelerden meydana gelir. (İkizler, terazi gibi)

İngilizce Burçların İsimleri, Yazılışı ve Okunuşu

1- Pisces - Balık

Tarihi: 19 Şubat - 20 Mart

Kelimenin Kökeni - Pisces, astronomi ve astroloji biliminde balık takımyıldızına verilen isimdir.

Okunuşu: - Pi - şes

Örnek Cümle:

Pisces people are a little too emotional.

Balık burcu olan insanlar biraz fazla duygusal oluyor.

2- Cancer - Yengeç

Tarihi: 22 Haziran - 22 Temmuz

Kelimenin Kökeni: Cancer, diğer burç isimlerinin birçoğu gibi Latince kökenli bir sözcüktür.

Okunuşu: Ken-sır

Örnek Cümle:

Are you a Cancer sign like me?

Sen de benim gibi Yengeç burcu musun?

3- Scorpio - Akrep

Tarihi: 24 Ekim - 21 Kasım

Kelimenin Kökeni: Kelimenin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Günümüzde de kullanılan Scorpion kelimesinin kısaltmasıdır.

Okunuşu: Sı-kor-pi-yo

4- Capricorn - Oğlak

Tarihi:22 Aralık - 20 Ocak

Kelimenin Kökeni: Capricorn aynı zamanda Oğlak dönencesinin adıdır.

Okunuşu: Kap-ri-korn

Örnek Cümle:

Capricorns are a little stubborn.

Oğlak burçları biraz inatçı olur.

5- Gemini - İkizler

Tarihi: 22 Mayıs - 22 Haziran

Kelimenin Kökeni: Sözlük anlamı ikizler olan Gemini, astrolojide de yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

Okunuşu: Ge-mi-ni

Örnek Cümle:

My older sister's sign Gemini.

Ablamın burcu İkizler.

6- Taurus - Boğa

Tarihi: 21 Nisan - 21 Mayıs

Kelimenin Kökeni: Antik Dönem / Yunanca

Okunuşu: Tay - rus

7- Aquarius - Kova

Tarihi: 21 Ocak - 19 Şubat

Kelimenin Kökeni: Aquarius adı mitolojik bir karakterden alınmıtır.

Okunuşu: A-kü-ay-rıs

Örnek Cümle:

I get along well with Aquarius.

Kova burcu ile iyi anlaşıyorum.

8- Libra - Terazi

Tarihi: 23 Eylül - 23 Ekim

Kelimenin Kökeni: Libra sözcüğünün Latince karşılığı denge ve adalettir.

Okunuşu: Lib-ra

9- Virgo - Başak

Tarihi: 23 Ağustos - 23 Eylül

Kelimenin Kökeni: Başak takımyıldızı.

Okunuşu: Vir-go

10- Aries - Koç

Tarihi: 21 Mart - 20 Nisan

Kelimenin Kökeni: Latince.

Okunuşu: Ar-yıs

11- Sagittairus - Yay

Tarihi: 22 Kasım - 21 Aralık

Kelimenin Kökeni: Latince kökenli bir sözcük olan Sagittairus'un diğer anlamı nişancıdır.

Okunuşu: Sa-cı-ter-yıs

12- Leo - Aslan

Tarihi: 23 Temmuz - 22 Ağustos

Kelimenin Kökeni: Leo, günümüzde olduğu gibi Antik Dönemde de unvan olarak kullanılıyordu.

Okunuşu - Le-o

Burçlar ile İlgili Diğer Kelimeler ve Örnek Cümleler

Burç - Horoscope Sign / Sign of the Zodiac /

Burç sözcüğünün İngilizcede birçok karşılığı vardı. Bunların başında, Horoscope geliyor. Bunun dışında sözlük anlamı ''İşaret'' olan ''Sign'' burç manasında da kullanılır. Sign of the Zodiac ise Zodiac'tan gelen işaret anlamındadır.

Not: Birisine burcunu sormak istediğimizde farklı birçok soru kalıbı kullanabiliriz.

Örnek Cümleler:

1.A- What's your horoscope? (Senin burcun ne?)

1.B- What is your Zodiac sign? (Burcun nedir?

1.C - Which is your horoscope? (Senin burcun hangisi)

Burcumuzu söylerken de farklı cümle kalıpları kullanabiliriz.

1.A- I'm capricorne. (Ben oğlağım).

1.B- My sign is capricorne. (Benim burcum Oğlak.)