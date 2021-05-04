İngilizce burçlar - İngilizce burçların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
Burç isimlerinin kökeni Antik döneme ve mitolojik öykülere dayanır. Orijinali Yunanca ve Latince olan burç isimleri, daha sonrasında diğer dünya dillerine tercüme edilmiştir. Toplam 12 burç vardır ve her biri bir aya karşılık gelir. İngilizce burçların isimleri nelerdir, okunuşları ve yazılışları nasıl? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.
Burçlar kendi içerisinde dört gruba ayrılır. 4 Temel Element adıyla da bilinen su, toprak, ateş ve hava grubundaki burçların karakteristik özellikleri, alışkanlıkları ve mizaçları farklıdır. Burçların büyük çoğunluğu hayvan isimlerinden oluşurken (boğa, akrep, oğlak gibi), bazıları da simgelerden meydana gelir. (İkizler, terazi gibi)
İngilizce Burçların İsimleri, Yazılışı ve Okunuşu
1- Pisces - Balık
Tarihi: 19 Şubat - 20 Mart
Kelimenin Kökeni - Pisces, astronomi ve astroloji biliminde balık takımyıldızına verilen isimdir.
Okunuşu: - Pi - şes
Örnek Cümle:
Pisces people are a little too emotional.
Balık burcu olan insanlar biraz fazla duygusal oluyor.
2- Cancer - Yengeç
Tarihi: 22 Haziran - 22 Temmuz
Kelimenin Kökeni: Cancer, diğer burç isimlerinin birçoğu gibi Latince kökenli bir sözcüktür.
Okunuşu: Ken-sır
Örnek Cümle:
Are you a Cancer sign like me?
Sen de benim gibi Yengeç burcu musun?
3- Scorpio - Akrep
Tarihi: 24 Ekim - 21 Kasım
Kelimenin Kökeni: Kelimenin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Günümüzde de kullanılan Scorpion kelimesinin kısaltmasıdır.
Okunuşu: Sı-kor-pi-yo
4- Capricorn - Oğlak
Tarihi:22 Aralık - 20 Ocak
Kelimenin Kökeni: Capricorn aynı zamanda Oğlak dönencesinin adıdır.
Okunuşu: Kap-ri-korn
Örnek Cümle:
Capricorns are a little stubborn.
Oğlak burçları biraz inatçı olur.
5- Gemini - İkizler
Tarihi: 22 Mayıs - 22 Haziran
Kelimenin Kökeni: Sözlük anlamı ikizler olan Gemini, astrolojide de yaygın olarak kullanılan bir terimdir.
Okunuşu: Ge-mi-ni
Örnek Cümle:
My older sister's sign Gemini.
Ablamın burcu İkizler.
6- Taurus - Boğa
Tarihi: 21 Nisan - 21 Mayıs
Kelimenin Kökeni: Antik Dönem / Yunanca
Okunuşu: Tay - rus
7- Aquarius - Kova
Tarihi: 21 Ocak - 19 Şubat
Kelimenin Kökeni: Aquarius adı mitolojik bir karakterden alınmıtır.
Okunuşu: A-kü-ay-rıs
Örnek Cümle:
I get along well with Aquarius.
Kova burcu ile iyi anlaşıyorum.
8- Libra - Terazi
Tarihi: 23 Eylül - 23 Ekim
Kelimenin Kökeni: Libra sözcüğünün Latince karşılığı denge ve adalettir.
Okunuşu: Lib-ra
9- Virgo - Başak
Tarihi: 23 Ağustos - 23 Eylül
Kelimenin Kökeni: Başak takımyıldızı.
Okunuşu: Vir-go
10- Aries - Koç
Tarihi: 21 Mart - 20 Nisan
Kelimenin Kökeni: Latince.
Okunuşu: Ar-yıs
11- Sagittairus - Yay
Tarihi: 22 Kasım - 21 Aralık
Kelimenin Kökeni: Latince kökenli bir sözcük olan Sagittairus'un diğer anlamı nişancıdır.
Okunuşu: Sa-cı-ter-yıs
12- Leo - Aslan
Tarihi: 23 Temmuz - 22 Ağustos
Kelimenin Kökeni: Leo, günümüzde olduğu gibi Antik Dönemde de unvan olarak kullanılıyordu.
Okunuşu - Le-o
Burçlar ile İlgili Diğer Kelimeler ve Örnek Cümleler
Burç - Horoscope Sign / Sign of the Zodiac /
Burç sözcüğünün İngilizcede birçok karşılığı vardı. Bunların başında, Horoscope geliyor. Bunun dışında sözlük anlamı ''İşaret'' olan ''Sign'' burç manasında da kullanılır. Sign of the Zodiac ise Zodiac'tan gelen işaret anlamındadır.
Not: Birisine burcunu sormak istediğimizde farklı birçok soru kalıbı kullanabiliriz.
Örnek Cümleler:
1.A- What's your horoscope? (Senin burcun ne?)
1.B- What is your Zodiac sign? (Burcun nedir?
1.C - Which is your horoscope? (Senin burcun hangisi)
Burcumuzu söylerken de farklı cümle kalıpları kullanabiliriz.
1.A- I'm capricorne. (Ben oğlağım).
1.B- My sign is capricorne. (Benim burcum Oğlak.)