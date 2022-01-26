İmal etmek ne demek, ne anlama gelir? İmal etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İmal etmek sözcüğü iş hayatının önemli sözcükleri arasında bulunuyor. İmal etmek TDK'da, ham maddeye işlem yaparak mal üretimi yapmak anlamındadır.

İmal Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bireyler gündelik hayatında imal etmek kelimesini iş hayatında kullanabiliyor. İmal etmek kelimesinin köken bakımından da araştırması yapılıyor. Türkçe dilindeki tüm kelimelerin kökeni farklı dillere ait olabiliyor. İmal etmek kelimesi, hammadde kullanarak mal üretmek anlamında kullanılıyor. İmal etmek, iş hayatında üretim yapan firmalar tarafından daha yaygın kullanılıyor.

İmal Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kelimelerin nasıl doğru şekilde yazılacağı bireylerin araştırdığı bir konudur. Yazım yanlışları yazı kalitesini doğrudan etkileyen bir durumdur. İmal etmek kelimesi birçok kişi tarafından yanlış yazılabiliyor. İmal etmek sözcüğü ayrı olarak yazılmalıdır.

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TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılan imal etmek kelimesinin anlamları bireyler için önemlidir. TDK'ya göre imal etmek, ham maddeden yeni ürün elde etmek anlamına sahiptir. Hammadde kullanılarak elde edilen tüm ürünler, imal etmek olarak adlandırılıyor.