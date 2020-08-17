3. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Hayal Unsurları konu anlatımı

Gerçek unsurlar, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan ögelerden oluşur. Hayali unsurlar ise tamamen düş ürünü olup gerçekleşmeyen ve gerçekleşmesi de mümkün olmayan bir yapıya sahiptir.

Gerçek ve Hayal Unsurları

1- Gerçek Unsurlar:

Gözleme ve çıkarıma dayanan, mantıklı ve gerçekçi bir yapıda olan tüm unsurlar gerçek unsurlardır. Gerçek unsurlar bazı roman ve hikayelerde, sıklıkla kullanılır. Deneme ve makale gibi düşünce yazılarının tamamı ise gerçek unsurlara dayalıdır.

1.A. Gözleme ve çıkarıma dayalı gerçek unsurlar:

1- Yağmurun yağacağı bulutların yoğunluğundan belliydi.

2- Endişeli görünüyorsun. İyi olduğuna emin misin?

3- Hiç bu kadar geç kalmazdı. Başına bir şey gelmiş olmasın?

1.B. Mantıklı ve gerçekçi unsurlar:

1- Sınavı geçersem sana yemek ısmarlayacağım.

2- Bence bu maç berabere biter.

3- Biz yokken evi hiç havalandırmamış.

Not -1- Gerçek unsurlar, zamanında yaşamış tarihi kişiliklerle benzetme yapmak ve örnek göstermek için bir arada kullanılabilir.

Örnek:

1- Onun hırsı bazen Büyük İskender'i bile aşıyor.

2- O da Jack London ve diğer büyük yazarlar gibi hayallerinin peşinden gitti.

3- O da Kristof Kolomb gibi uzak diyarlara açılmak ve yeni yerler keşfetmek istiyordu.

2- Hayali Unsurlar:

Herhangi bir mantığa oturtulmamış, tamamen düşsel ve mecazi unsurlara hayali unsurlar adı verilir. Hayali unsurlara daha çok şiir, masal ve fabl gibi edebi türlerde yer verilir.

1.A. Mecazi unsurlar:

Mecazi unsurları bir gerçeği hayali bir şeye benzetmek için kullanılır.

1- Sen de bukalemun gibi renkten renge giriyorsun!

2- İçimde bir yanardağ var sanki. Ha patladı ha patlayacak.

3- Son bir haftayı hiç yaşamamış gibiyim.

1.B. Düşsel ve Hayali Unsurlar:

İstek, dilek ve temenniye dayalı unsurlardır. Bazen mübalağa yapmak için de kullanılır.

1- Keşke görünmez olsaydım. Böylece istediğin her yere gider, istediğim her şeyi yapardım.

2- O kadar masum ki insan kanatları olmamasına hayret ediyor.

3- Köy zombi istilasına uğramış gibi ıpıssızdı.

Not -1- Fabl türündeki eserlerde hayvanların konuşturulması, hayali unsurlara örnek olarak gösterilebilir.

Örnekler:

1- Tilki, bir anda kırmızı başlıklı kızın önüne çıktı ve ona nereye gittiğini sordu.

2- Aslan, tavşanın verdiği bu cevaba çok sinirlenmiş.

3- Ağustos böceği, yaz boyu çalışan karıncayla sürekli alay etmiş.

Not -2- Masallarda anlatılan doğaüstü ayrıntıların tamamı hayali unsurlardır. Gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve tamamen kurmaca türünde kaleme alınmıştır.

Örnekler:

1- Alice, tavşanın peşinden giderek Harikalar Diyarına giriş yaptı.

2- Saat 12'den sonra Sindrella'nın at arabası bal kabağına, atları da fareye dönüştü.

3- Alaaddin halının üstüne çıkarak uzaklara uçtu.

Not -3- Şiirler hem gerçek hem de hayali unsurlarla bezeli olabilir. İkisinin bir arada kullanıldığı şiir örnekleri de mevcuttur. Şiirlerde kullanılan bu unsurlara imge, simge, mecaz ve metafor adı da verilir.

Örnekler:

1- İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı

Orhan Veli / İstanbul'u Dinliyorum

Bu şiirde tamamen gerçekçi unsurlar kullanılmıştır.

2- İşim gücüm budur benim

Gökyüzünü boyarım her sabah

Orhan Veli / Dalgacı Mahmut

Bu şiirde ise şair gökyüzünü boyamaktan bahsediyor. Söz konusu durumun gerçekleşmesi mümkün olmadığı için hayali unsur sınıfına girer.