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HABERLEREğitim Haberleri

İlkokul öğrencilerine deprem eğitimi

#Millî Eğitim Bakanlığı#Doğal Afet Sigortaları Kurumu#Türkçe
İlkokul öğrencilerine deprem eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile birlikte yürüttüğü Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem projesi kapsamındaki bilinçlendirme çalışmalarına 1-7 Mart Deprem Haftası’nda yeni bir ayak ekledi. İlkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik proje, deprem ve zorunlu deprem sigortası bilinci olan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

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Proje kapsamında 25 ildeki toplam 500 okulda eğitim gören 70 bin 4’üncü sınıf öğrencisine doğrudan erişerek etkinliklerin yapılması için materyal desteği de veriyor. Öğrenciler eğitim videoları ile eğitim bilimleri, deprem ve psikoloji alanında uzman akademisyenler tarafından tasarlanan sınıf içi eğitim içerikleri ile öğrenciler, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri birlikte konuşarak ve uygulayarak öğrenme imkânı buluyor.

ETKİNLİKLER NELER?
İlkokul 4. sınıf Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar derslerinde uygulanacak şekilde tasarlanan eğitimlerde öğrenciler; deprem hazırlık planının nasıl yapıldığını, çök – kapan – tutun hareketini ve deprem tatbikatında dikkat edilmesi gerekenleri, deprem çantasına neler konduğunu, Zorunlu Deprem Sigortası’nın depreme karşı finansal bir önlem olduğunu öğrenecekler. Akrostiş yazmaktan slogan bulmaya, resim çizmekten deprem köşesi tasarlamaya ve depremin kendilerinde ne hissettirdiklerini konuşmaya kadar pek çok etkinlik yapacaklar.

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Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem projesi kapsamında 1 -7 Mart Deprem Haftası’na özel tasarlanan etkinliklerin anlatıldığı videolar, Öğretmen Yönerge Kitapçığı ve Öğrenci Kitapçığı'na dask.gov.tr adresindeki Sosyal Projeler sekmesinden ve DASK Türkiye Youtube kanalından ulaşılabiliyor.

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