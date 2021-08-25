Ilköğretim Nasıl Hecelenir? İlköğretim Kelimesi Hecelere Nasıl Ayrılır?

Türkçede kelimeleri öğrenirken mutlaka çocuklar için heceleme ön plana çıkar. Aynı zamanda dil bilgisi açısından da mutlaka kelimeleri doğru şekilde heceleme kısımlarını öğrenmek gerekmektedir. Bu doğrultuda merak edilen kelimeler içerisinde ilköğretim sözcüğü geliyor.

İlköğretim Nasıl Hecelenir?

En çok karıştırılan ve hecelime konusunda zorluk yaşanan sözcükler içerisinde ilköğretim kelimesi geliyor. Aslına bakılırsa heceleme konusunda yanlış bilinen kelimeler içerisinde gelmektedir. Bu doğrultuda hem doğru olanı hem de yanlış olanı yazmak daha etkin biçimde anlama şansı verir.

Doğru = İl - köğ - re - tim

Yanlış = İlk - öğ - re - tim

Özellikle genelde ikincinin doğru olduğu bilinir ancak o yanlış olan hecelemedir. Genelde birleşik kelimeler söz konusu olduğu vakit bu gibi yanlışlar yapılabiliyor. Mutlaka doğru olan öğrenilmeli ve ilk yapıldığı şekilde ele alınmak suretiyle hecelemesi gerçekleştirilmelidir. Aynı şekilde öğrencileri de ilk yöntem üzerinden öğretilmesi gerektiği öne çıkıyor.

İlköğretim Kelimesi Hecelere Nasıl Ayrılır?

Heceleme konusunda en merak edilen kelimelerden biri olarak ilköğretim sözcüğü öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda heceleme açısından yanlış bilinen kelimelerden biri olduğunu ifade etmek mümkün. Ancak doğru şekilde ve özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit ilköğretim kelimesi şu şekilde hecelenir;

İl - köğ - re - tim

Bu şekilde ele almak suretiyle ilköğretim sözcüğünü doğru biçimde hecelemek mümkün. Üstelik burada hem yazılışı hem de okunuş açısından aynı şekilde hecelendiğini ifade etmek gerekir.

İlköğretim Tanımı ve Hecelemesi

İlköğretim eğitimin bir basamağı olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda beceri eğitimi şeklinde anlatılır ve orta sona kadar devam eder. Ayrıca ilköğretim birleşik bir kelime olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda mutlaka doğru heceleme yöntemi üzerinden ele alınmalı ve hem yazılmalı hem de okunmalıdır. Yani Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit ilköğretim kelimesi şu şekilde hecelenir;

İl - köğ - re - tim

Bu şekilde ele alarak amaca uygun farklı yerlerde kullanmak mümkün.