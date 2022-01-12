İletişim öğeleri nelerdir? Kısaca iletişim öğelerinin sıralaması ve özellikleri

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Kişilerin birbirini anlaması için iletişim kurması gerekmektedir. İletişim denildiği zaman anlaşılması gereken bir takım kavramlar söz konusudur. İletişimin meydana gelebilmesi için beş temel unsurun söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. İletişim süreci, temel unsurlar ve ikincil unsurlar olmak üzere iki farklı kategoride incelenebilmektedir.

İletişim Öğeleri Nelerdir?

İletişim kelimesi sözlük anlamı olarak kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması olarak ifade edilebilir. İletişim ögeleri; kaynak, ileti, kanal, bağlam, dönüt ve şifre olmak üzere altı öğeden meydana gelmektedir. Sağlıklı bir şekilde iletişimin gerçekleşmesi için iletişim öğelerinin bir arada bulunması gerekmektedir.

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İletişimin öğelerinden birincisi gönderici olarak bilinmektedir. Gönderici aynı zamanda kaynak olarak da ifade edilebilir. Herhangi bir duygunun veya düşüncenin karşı tarafa aktarılması için ileti oluşturulması gerekmektedir. İletiyi oluşturan ve bir iletişim kanalı aracılığıyla gönderen kişi gönderici (kaynak) olarak bilinmektedir. Kaynak duruma göre bir kişi olmaktan çok kitap dergi veya gazete de olabilmektedir.

Alıcı, iletişimin öğelerinden ikincisi olarak ifade edilebilir. Alıcı aynı zamanda hedef olarak da bilinmektedir. İleti oluşturan kişinin iletiyi ulaştırmak istediği kişi ve varlık olarak ifade edilebilir. Kullanılan iletişimin sözlü veya yazılı olmasına bağlı olarak alıcı da farklılık gösterecektir. Sözlü iletişimde alıcı dinleyen kişi olarak ifade edilirken, yazılı iletişimde ise alıcı okuyan kişi olarak ifade edilebilir.

Gönderici ve alıcı iletişimin ilk iki öğesidir. Sonrasında ise ileti olarak da bilinmekte olan mesaj öğesi yer almaktadır. İleti, gönderici tarafından alıcıya iletilmek istenilen her türlü duyguyu, düşünceyi ve isteği ifade eden mesajdır. İleti, gönderici tarafından alıcıya iletilen mesajdır.

Diğer bir iletişim öğesi ise kanal olarak ifade edilebilir. Kanal aynı zamanda araç olarak da bilinmektedir. Kanal iletişimin gönderilme biçimi olarak ifade edilebilir. Kitle iletişim araçları, ses ve görsellik gibi unsurlar kanal olarak gösterilebilir.

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İletişimin öğelerinden birisi de bağlam olarak ifade edilebilir. Bağlam aynı zamanda ortam manasına da gelmektedir. Bağlam denildiği zaman iletişimin gerçekleştiği ortam ifade edilmek istenmektedir. Bağlam denildiği zaman iletişim unsurlarının bir arada meydana geldiği ortam ifade edilmektedir.

Son olarak ise şifre ve kodlar da iletişim ögeleri arasında yer almaktadır. İki insanın aynı dili konuşması ise kod olarak ifade edilebilir.

Kısaca İletişim Öğelerinin Sıralaması ve Özellikleri

İletişimin gerçekleşmesi için iletişim ögelerinin bir arada bulunması gerekmektedir. İletişim öğeleri, sağlıklı bir iletişimin var olabilmesi için son derece önemli olan unsurlar olarak bilinmektedir.

İletişim öğeleri;

Kaynak ( Gönderici)

Alıcı (Hedef)

İleti (Mesaj)

Kanal (Araç)

Dönüt ( Geri bildirim)

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Bağlam (Ortam) olarak ifade edilebilir.

İletişimin gerçekleşmesi için tercih edilebilecek üç farklı yöntem bulunmaktadır. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim iletişimin türlerini oluşturmaktadır. İletişim canlılar için vazgeçilmez bir unsur olarak bilinmektedir. Sözlü iletişim denildiği zaman konuşabilmek ifade edilmektedir. Sözsüz iletişim denildiği zaman ise söylenilenlerden çok nasıl söylenildiğinin önemli olduğu ifade edilmek istenmektedir. Son olarak yazılı iletişim ise iletişimin sembollere dönüştürülmüş hali olarak ifade edilebilmektedir. İletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için tüm öğeler bir arada olmalıdır.