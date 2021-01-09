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Eğitim Servisi
Haber Giriş: 09.01.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

İki müdür asaleten atandı

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İki müdür asaleten atandı
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09 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çankırı ve Karabük illerine Milli Eğitim Müdürü ataması yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları resmî gazetede yayımlandı. İki ile Milli Eğitim Müdürlerinin asaleten atamaları gerçekleşti. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Muammer Öztürk, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nevzat Akbaş atandı. Öztürk ve Akbaş daha önce aynı görevi vekaleten sürdürüyordu.

İki müdür asaleten atandı

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