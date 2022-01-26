İhmal etmek ne demek, ne anlama gelir? İhmal etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Herkesin duyduğu ihmal etmek sözcüğünün sözlüklerde yer alan anlamları bulunuyor. İhmal etmek sözlüklere göre, önem vermemek anlamındadır. Boşlamak anlamında da kullanılıyor.

İhmal Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gün içinde sıklıkla duyulan kelimeler arasında ihmal etmek kelimesi de bulunuyor. İhmal kelimesi anlam bakımından kullanılması gereken bir kelimedir. En iyi şekilde ifade edebilmek için ihmal etmek sözcüğü kullanılabiliyor. İhmal etmek, bir şeye gerekli olan ilgiyi göstermeme veya önem vermemek anlamında kullanılıyor.

İhmal Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Hangi kelimenin nasıl yazılacağı konusunda araştırma yapan bireyler, ihmal etmek kelimesini de araştırabiliyor. Bitişik olarak mı yoksa ayrı mı yazılacağı öğrenilmek istenen bilgilerin başında yer alıyor. İhmal etmek her zaman ayrı yazılması gereken bir kelimedir.

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TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılan ihmal etmek kelimesinin kullanılabileceği anlamlar merak ediliyor. İhmal etmek, bir kişiye gerekli olan önemi vermemek anlamındadır. Aynı zamanda kişilere gerekli olan özenin gösterilmemesi anlamına da sahiptir.