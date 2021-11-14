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İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır? İhbar Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

#İhbar Tazminatı#Tazminat
İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır İhbar Tazminatı Alma Şartları Nelerdir

İhbar tazminatı, önemli olan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. İhbar tazminatı pek çok hakkı da beraberinde getirmektedir ve bu tazminat esasen işçi ile işveren arasında gerçekleşen bir tazminat türüdür. Sizin için ihbar tazminatının ne demek olduğunu, ihbar tazminatının nasıl hesaplandığını ve ihbar tazminatı alma şartlarının neler olduğunu derledik.

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Çeşitli nedenlerden dolayı işçiyle işveren arasında anlaşmazlıklardan sonra işçinin, mevcut iş akdine son verilmiş olması durumunda çeşitli haklar da tanınmaktadır. Bahsedilen haklardan birisi de ihbar tazminatı olmaktadır. İhbar tazminatı, esasen işverenin çalışanın iş protokolünü tek taraflı olarak feshi sonrasında işçinin lehine ortaya çıkabilen haklardan birisidir.

İhbar Tazminatı Nedir?

4857 sayılı olan iş kanununun 17. maddesine uyarınca iş protokolü feshedilmiş olan bir çalışan iş protokolü sona ermeden hemen önce işvereni tarafından belirli bir zaman önce bilgilendirilmelidir. Bahsedilen bilgilendirme ise işveren tarafından yazılı bir biçimde ve çalışan kişinin o iş yerinde yer alan kıdemine göre yapılmalıdır. Tersi bir durum ortaya çıktığında işçiye ihbar tazminatının ödenmesi zorunlu olmaktadır. Bu duruma ihbar tazminatı denilmektedir. İşçinin olumsuz olan davranışları, performansı ya da diğer bir nedenle iş protokolünü sonlandırmayı isteyen tarafın bu durumu karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Tersi bir durumun varlığı söz konusu ise ihbar tazminatını ödemek zorundadır. Buna karşılık şayet deneme süresi içerisindeki bir çalışanın iş protokolü işvereni tarafından sonlandırılıyor ise, işveren tarafın herhangi bir ihbar tazminatını ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İş protokolü işçi tarafından haklı sebeplere dayandırılıp feshedilmesi durumunda da ihbar tazminatı hakkı bulunmaktadır fakat haksız bir sebepten dolayı protokolünü feshediyor ise işveren tarafın ihbar tazminatı olabilmektedir.

İhbar Tazminatı Hesaplama Tekniği Nasıldır?

İhbar tazminatının hesaplanması sırasında işçinin en son almış olduğu brüt ücret miktarı esas alınmaktadır. Bahsedilen brüt ücret ise haftalık olacak şekilde hesaplanarak işçinin çalışmakta olduğu zamana göre doğan ihbar süresiyle çarpılmaktadır. Bu ücretten gelir ile damga vergisi kesilip alınacak olan ücret belirlenmektedir.

İhbar Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

4857 Sayılı olan İş Kanunu'na göre belirsiz süreli olan iş sözleşmelerinin feshinden hemen önce durumun öbür tarafa bildirilmesi gerekmektedir. İhbar tazminatı alma şartlarından birkaç tanesi şu şekildedir:

İşi altı aydan daha az süren işçiler için, bildirimin öbür tarafa yapılmasından itibaren iki hafta sonra

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İşi altı aydan başlayarak bir buçuk seneye kadar sürmüş bir işçi için, bildirimin öbür tarafa yapılmasından itibaren dört hafta sonra

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İşi bir buçuk seneden üç seneye kadar sürmüş olan bir işçi için, bildirimin öbür tarafa karşı yapılmasından itibaren altı hafta sonra

İşi üç seneden fazla sürmüş olan bir işçi için, bildirimin yapılmasından itibaren sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılmaktadır. Bu süreler tamamen asgari olmaktadır ve sözleşme ile artırılabilmektedir. Bildirim koşuluna uymayan taraf, esasen bildirim süresine yönelik ücret tutarında bir tazminat ödemek durumundadır.

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