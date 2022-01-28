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İfşa etmek ne demek, ne anlama gelir? İfşa etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#İfşa Etmek
İfşa etmek ne demek, ne anlama gelir İfşa etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Türkçe dili çok geniş diller arasında yer alan bir dildir. Türkçe dilinde bulunan ifşa etmek kelimesi hakkında birçok araştırma yapılabiliyor. Anlam bakımından ifşa etmek kelimesi için bireyler sözlüklere başvurabiliyor. İfşa etmek kelimesinin anlamını araştıranlar, bitişik mi yazılacağı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. İfşa etmek ne demek, ne anlama gelir? İfşa etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Gazetelerde veya dergilerde ifşa etmek kelimesi herkesin karşılaştığı bir kelimedir. Bulmaca çözen bireyler de ifşa etmek kelimesiyle karşılaşabiliyor. İfşa etmek TDK'da, gizli olan bir bilgiyi ortaya çıkarmak anlamındadır.

 İfşa Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı doğru bir şekilde öğrenilmek istenen kelimelerin başında, ifşa etmek kelimesi geliyor. İfşa etmek kelimesi için bireyler kapsamlı araştırmalara ilgi gösteriyor. Detaylı araştırmalar yapan bireyler, ifşa etmek kelimesinin doğru anlamlarına ulaşabiliyor. İfşa etmek, herhangi bir sırrı ortaya çıkarma anlamında kullanılıyor.

 İfşa Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Anlam bakımından araştırılan ifşa etmek kelimesinin doğru yazılması da önemlidir. Yazı yazarken kişilerin ifşa etmek kelimesini mutlaka ayrı yazması gerekiyor. İfşa etmek şeklinde bitişik olarak yazılması yazım yanlışıdır.

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 TDK Sözlük Anlamı

 TDK'da araştırılan ifşa etmek kelimesinin oldukça basit bir anlamı bulunuyor. Bireyler TDK'da araştırma yaparak, ifşa etmek kelimesinin bir sırrı ortaya çıkarmak anlamına sahip olduğunu görebiliyor.

 

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