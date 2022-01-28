İfşa etmek ne demek, ne anlama gelir? İfşa etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Gazetelerde veya dergilerde ifşa etmek kelimesi herkesin karşılaştığı bir kelimedir. Bulmaca çözen bireyler de ifşa etmek kelimesiyle karşılaşabiliyor. İfşa etmek TDK'da, gizli olan bir bilgiyi ortaya çıkarmak anlamındadır.

İfşa Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı doğru bir şekilde öğrenilmek istenen kelimelerin başında, ifşa etmek kelimesi geliyor. İfşa etmek kelimesi için bireyler kapsamlı araştırmalara ilgi gösteriyor. Detaylı araştırmalar yapan bireyler, ifşa etmek kelimesinin doğru anlamlarına ulaşabiliyor. İfşa etmek, herhangi bir sırrı ortaya çıkarma anlamında kullanılıyor.

İfşa Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Anlam bakımından araştırılan ifşa etmek kelimesinin doğru yazılması da önemlidir. Yazı yazarken kişilerin ifşa etmek kelimesini mutlaka ayrı yazması gerekiyor. İfşa etmek şeklinde bitişik olarak yazılması yazım yanlışıdır.

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TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılan ifşa etmek kelimesinin oldukça basit bir anlamı bulunuyor. Bireyler TDK'da araştırma yaparak, ifşa etmek kelimesinin bir sırrı ortaya çıkarmak anlamına sahip olduğunu görebiliyor.