İcat kelimesinin eş anlamlısı nedir? İcadın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İcat kelimesiyle örnek cümleler:

1- Piyano 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa'da icat edildi.

2- İcat edilen ilk bilgisayar yaklaşık 30 ton ağırlığındaydı.

İcat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Buluş:

Öz Türkçe bir sözcük olan buluş kelimesi, bulmak fiilinden türetilmiştir.

2- Keşif:

İcat gibi keşif kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Daha önce kimse tarafından bilinmeyen bir yeri ya da bir şeyi bulup ortaya çıkarma keşif denir. Bu kelime, araştırma ve tahkik etme manasında da kullanılır. Keşif yapan kişilere ise kaşif denir.

3- İhtira:

İhtira kelimesi hem yeni bir şey icat etme hem de uydurmak, yalan söylemek anlamına gelir.

İcadın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Yeni Çağ'daki en önemli ''buluşlar'' matbaa ve barut olmuştur.

2- Yeni yazarlar ve müzisyenler ''keşfetmeyi'' çok seviyorum.

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3- Bu mekanı geçen hafta ''ihtira'' ettik.