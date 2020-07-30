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Eğitim
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hukuk öğrencilerinden ‘zor sınav' protestosu

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Hukuk öğrencilerinden ‘zor sınav' protestosu
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri final sınavlarının çok zor, zamanın kısa olduğunu öne sürerek Beyazıt Meydanı’nda toplandı.

Beyazıt’taki ana giriş kapısına gelen yaklaşık 20 kişilik grup, 5 sayfalık sınav soruları ve 14 sayfalık cevap kâğıdını uç uca birleştirdi. Merdivenlerden sarkıtılan kâğıtlar yaklaşık 2 metre uzunluğuna ulaştı. Hukuk Fakültesi öğrencileri adına konuşan 4. sınıf öğrencisi Kani Çolak, şunları söyledi: “Bizi medyaya beyanat vermeye zorlayan başlıca sebep; hocalarımızın öğrencilerine olan kayıtsızlığı ve umursamazlığıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na ve hocalarına yazdığımız yüzlerce e-posta ve dilekçe cevapsız bırakılmış, sosyal medyadan gösterilen tepkiler görmezden gelinmiştir. Bizler, derslerde asla anlatılmamış ve kitaplarda bile bulunmayan hususların sınavlarda sorulmasını, cevap anahtarında soruyla uzaktan yakından alakası olmayan hususlara puan verilmesini kınıyoruz.”

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