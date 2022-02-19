Hücre teorisi nedir ve özellikleri nelerdir? Hücre teorisi maddeleri ve hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı Gerçek böyle ortaya çıktıCinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı! Gerçek böyle ortaya çıktı#BURSA
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtaydan önemli iş kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan önemli iş kararı#İstifa
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
Adayı karıştırdı... Kim bu MakbuleAdayı karıştırdı... Kim bu Makbule? #Kripto Para Piyasaları
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Hücre teorisi nedir ve özellikleri nelerdir? Hücre teorisi maddeleri ve hakkında bilgiler

#Eğitim#Araştırma#Hücre Teorisi Nedir
Hücre teorisi nedir ve özellikleri nelerdir Hücre teorisi maddeleri ve hakkında bilgiler

Hücre, Arapça kökenli olan oda ve kapatılmış yer anlamlarını taşıyan bir kelime olarak bilinir. Bilinen ve görülen tüm canlıların yapısını meydana getiren ve canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı birimi olarak tanımlanır. Hücre teorisi ise hayvanların ve bitkilerin yani yeryüzünde yer alan tüm canlıların bir ya da birden çok hücreden meydana geldiğini, bu hücrelerin sahip olmuş olduğu genetik bilgisinde, meydana gelen diğer hücrelere aktarıldığını savunan bir kuram olarak bilinir. Peki hücre teorisi nedir ve özellikleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Hücre teorisi, Rudolf Virchow tarafından ortaya atılan bir kuram olup 1858 yılında meydana çıkmıştır.

 Hücre Teorisi Nedir?

 Hücre teorisi, 3 kısımdan meydana gelen ve 1858 yılında ortaya çıkan belli bir kurama dayanan ifade olarak tanımlanabilir. Bitkilerin ve hayvanların kısacası tüm canlıların birden çok hücreye ya da tek hücreye sahip olduğunu, yine bu hücrelerin genetik bilgilerinde yer alan bilgileri, meydana gelen diğer tüm hücrelere aktarıldığı savunularak meydana gelen bir kuramdır ve bu şekilde bilinir.

 Hücre Teorisi Özellikleri Nelerdir?

  1. Hücre 3 kısımdan meydana gelmektedir.
  2. Tüm canlı olan organizmalar hücreden meydana gelmektedir. Amoeba gibi oldukça küçük yapıya sahip olan bakteriler tek hücreden meydana gelir. Alman bilim insanları Matthias Schleiden ve Theodar Schwann gibi isimlerin ayrı çalışmaları sonucunda hücre teorisi meydana gelmiştir. 1838 yılında yayınlanan inceleme sonucunda hücrelerin nasıl meydana geldiği anlatılmaya çalışılmıştır. Hücrenin gelişim aşamasında çekirdeğin en temel rolü oynadığına dair bilgiler ileri sürülmüştür. Her bir hücrenin ikili yaşama sahip olduğu düşüncesi ortaya konulmuştur.

 Hücre Teorisi Maddeleri Nelerdir?

 Hücre teorisinin sahip olduğu ve içerdiği bazı madde ve özellikler bulunmaktadır. Bu maddeler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Hücre, canlıların işlevsel ve yapısal açıdan en küçük yapı birimi olarak bilinir. Boşaltım, üreme ve solunum gibi özellikler asıl olarak gerçekleşme yer hücre olarak bilinir.
  2. Hücreler içerisinde kalıtsal bir bilgi yer alır ve bu bilgiler ana hücrelerden yavru hücrelere aktarılmaktadır.
  3. Canlılıkla ilgili olan tüm metabolik olayların ise hücre kısımlarında meydana geldiği bilinir.
  4. Yeni hücreler, daha önceden var olan hücre bölünmesi ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı büyüme ve üreme sağlanmış olur.
  5. Bütün canlıların tek bir hücreden ya da daha fazla hücreden meydana geldiği bilinir. Bakterilerin bir hücreli olması , hayvanların ise çok hücreli olması bu açıklamaya örnek niteliğindedir.

 Hücre Teorisi Hakkında Bilgiler

 Hücre ilk tanım olarak Robert Hooke tarafından adlandırılmıştır. 1665 yılında ilk kez adlandırılan hücre, teori olarak ise 1838 yılında ileri sürülmeye başlanmıştır. İki bilim insanının araştırmaları ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkan çeşitli görüşler ve düşünceler olmuştur. Schwann hayvana ait hücreler üzerinde çalışırken, Schleiden ise bitki hücrelerine ait olan hücrelerden çalışma sürdürmüştür. İkisi de hücreyi bulmamış ve herhangi bir isim koymamıştır. Fikri temel alarak canlıların hücre ya da hücrelerden meydana geldiğini, hücrelerin bağımlı olmadan hareket etmesine ile birlikte, çalışmalarını birlikte sürdürdüğünü ileri sürmüşlerdir. Tek bir hücreden oluşan organizmadan meşe ağacına kadar, insana kadar olan her bir canlının hücreden meydana geldiğini söyleyen bu varsayıma hücre teorisi adı verilmektedir. 1879 yılına kadar yeni merceklerin geliştirilmesi sağlanmış ve çekirdekte meydana gelen olayların izlemesi sağlanmıştır. Bilinen hücre teorisi ve bir diğeri olan evrim teorisi, biyolojide bilinen en temel genelleştirme olarak bilinir. Üçüncü teorinin ise gen teorisi olduğu bilinir ve bu sayılan teoriler birbirini destekler niteliğe sahiptir. Birbiri ile alakalı olan fikirlerden meydana gelmiş ve genişçe bir yapı meydana getirmişlerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Hücre Teorisi Nedir

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk