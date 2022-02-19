Hücre teorisi nedir ve özellikleri nelerdir? Hücre teorisi maddeleri ve hakkında bilgiler

Hücre teorisi, Rudolf Virchow tarafından ortaya atılan bir kuram olup 1858 yılında meydana çıkmıştır.
Hücre teorisi, 3 kısımdan meydana gelen ve 1858 yılında ortaya çıkan belli bir kurama dayanan ifade olarak tanımlanabilir. Bitkilerin ve hayvanların kısacası tüm canlıların birden çok hücreye ya da tek hücreye sahip olduğunu, yine bu hücrelerin genetik bilgilerinde yer alan bilgileri, meydana gelen diğer tüm hücrelere aktarıldığı savunularak meydana gelen bir kuramdır ve bu şekilde bilinir.
Hücre Teorisi Özellikleri Nelerdir?
Hücre Teorisi Maddeleri Nelerdir?
Hücre teorisinin sahip olduğu ve içerdiği bazı madde ve özellikler bulunmaktadır. Bu maddeler şu şekilde sıralanabilir:
Hücre Teorisi Hakkında Bilgiler
Hücre ilk tanım olarak Robert Hooke tarafından adlandırılmıştır. 1665 yılında ilk kez adlandırılan hücre, teori olarak ise 1838 yılında ileri sürülmeye başlanmıştır. İki bilim insanının araştırmaları ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkan çeşitli görüşler ve düşünceler olmuştur. Schwann hayvana ait hücreler üzerinde çalışırken, Schleiden ise bitki hücrelerine ait olan hücrelerden çalışma sürdürmüştür. İkisi de hücreyi bulmamış ve herhangi bir isim koymamıştır. Fikri temel alarak canlıların hücre ya da hücrelerden meydana geldiğini, hücrelerin bağımlı olmadan hareket etmesine ile birlikte, çalışmalarını birlikte sürdürdüğünü ileri sürmüşlerdir. Tek bir hücreden oluşan organizmadan meşe ağacına kadar, insana kadar olan her bir canlının hücreden meydana geldiğini söyleyen bu varsayıma hücre teorisi adı verilmektedir. 1879 yılına kadar yeni merceklerin geliştirilmesi sağlanmış ve çekirdekte meydana gelen olayların izlemesi sağlanmıştır. Bilinen hücre teorisi ve bir diğeri olan evrim teorisi, biyolojide bilinen en temel genelleştirme olarak bilinir. Üçüncü teorinin ise gen teorisi olduğu bilinir ve bu sayılan teoriler birbirini destekler niteliğe sahiptir. Birbiri ile alakalı olan fikirlerden meydana gelmiş ve genişçe bir yapı meydana getirmişlerdir.