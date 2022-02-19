Hücre teorisi nedir ve özellikleri nelerdir? Hücre teorisi maddeleri ve hakkında bilgiler

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Hücre teorisi, Rudolf Virchow tarafından ortaya atılan bir kuram olup 1858 yılında meydana çıkmıştır.

Hücre Teorisi Nedir?

Hücre teorisi, 3 kısımdan meydana gelen ve 1858 yılında ortaya çıkan belli bir kurama dayanan ifade olarak tanımlanabilir. Bitkilerin ve hayvanların kısacası tüm canlıların birden çok hücreye ya da tek hücreye sahip olduğunu, yine bu hücrelerin genetik bilgilerinde yer alan bilgileri, meydana gelen diğer tüm hücrelere aktarıldığı savunularak meydana gelen bir kuramdır ve bu şekilde bilinir.

Hücre Teorisi Özellikleri Nelerdir?

Hücre 3 kısımdan meydana gelmektedir. Tüm canlı olan organizmalar hücreden meydana gelmektedir. Amoeba gibi oldukça küçük yapıya sahip olan bakteriler tek hücreden meydana gelir. Alman bilim insanları Matthias Schleiden ve Theodar Schwann gibi isimlerin ayrı çalışmaları sonucunda hücre teorisi meydana gelmiştir. 1838 yılında yayınlanan inceleme sonucunda hücrelerin nasıl meydana geldiği anlatılmaya çalışılmıştır. Hücrenin gelişim aşamasında çekirdeğin en temel rolü oynadığına dair bilgiler ileri sürülmüştür. Her bir hücrenin ikili yaşama sahip olduğu düşüncesi ortaya konulmuştur.

Hücre Teorisi Maddeleri Nelerdir?

Hücre teorisinin sahip olduğu ve içerdiği bazı madde ve özellikler bulunmaktadır. Bu maddeler şu şekilde sıralanabilir:

Hücre, canlıların işlevsel ve yapısal açıdan en küçük yapı birimi olarak bilinir. Boşaltım, üreme ve solunum gibi özellikler asıl olarak gerçekleşme yer hücre olarak bilinir. Hücreler içerisinde kalıtsal bir bilgi yer alır ve bu bilgiler ana hücrelerden yavru hücrelere aktarılmaktadır. Canlılıkla ilgili olan tüm metabolik olayların ise hücre kısımlarında meydana geldiği bilinir. Yeni hücreler, daha önceden var olan hücre bölünmesi ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı büyüme ve üreme sağlanmış olur. Bütün canlıların tek bir hücreden ya da daha fazla hücreden meydana geldiği bilinir. Bakterilerin bir hücreli olması , hayvanların ise çok hücreli olması bu açıklamaya örnek niteliğindedir.

Hücre Teorisi Hakkında Bilgiler

Hücre ilk tanım olarak Robert Hooke tarafından adlandırılmıştır. 1665 yılında ilk kez adlandırılan hücre, teori olarak ise 1838 yılında ileri sürülmeye başlanmıştır. İki bilim insanının araştırmaları ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkan çeşitli görüşler ve düşünceler olmuştur. Schwann hayvana ait hücreler üzerinde çalışırken, Schleiden ise bitki hücrelerine ait olan hücrelerden çalışma sürdürmüştür. İkisi de hücreyi bulmamış ve herhangi bir isim koymamıştır. Fikri temel alarak canlıların hücre ya da hücrelerden meydana geldiğini, hücrelerin bağımlı olmadan hareket etmesine ile birlikte, çalışmalarını birlikte sürdürdüğünü ileri sürmüşlerdir. Tek bir hücreden oluşan organizmadan meşe ağacına kadar, insana kadar olan her bir canlının hücreden meydana geldiğini söyleyen bu varsayıma hücre teorisi adı verilmektedir. 1879 yılına kadar yeni merceklerin geliştirilmesi sağlanmış ve çekirdekte meydana gelen olayların izlemesi sağlanmıştır. Bilinen hücre teorisi ve bir diğeri olan evrim teorisi, biyolojide bilinen en temel genelleştirme olarak bilinir. Üçüncü teorinin ise gen teorisi olduğu bilinir ve bu sayılan teoriler birbirini destekler niteliğe sahiptir. Birbiri ile alakalı olan fikirlerden meydana gelmiş ve genişçe bir yapı meydana getirmişlerdir.