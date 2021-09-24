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Hristiyan nasıl yazılır? TDK'ya göre Hristiyan kelimesinin doğru yazımı..

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Hristiyan nasıl yazılır TDKya göre Hristiyan kelimesinin doğru yazımı..

Özel isimlerin yazılışları cins isimlerine göre farklı olabilmektedir. Bu bağlamda bir takım hususların bilinmesi gerekmektedir. İnsan isimleri, şehir adları, ülke isimleri, diller, dinler gibi özel adların yazımında ve ek alması durumunda yazılışlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Peki, Hristiyan kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır? "H" harfinden sonra okunduğu gibi "ı" harfi getirilmeli midir? İşte, Hristiyan kelimesinin yazımı hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

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Din isimleri ve o dine mensup kişilerin ifade edilmesi durumu özel bir durumdur. Bu kapsamda ister cümle başında ister cümle içinde olsun baş harflerinin büyük yazılması gerekmektedir.

Hristiyan Nasıl Yazılır?

Hristiyan kelimesinin yazımında dikkat edilecek ilk husus baş harfinin büyük yazılması gerektiğidir. İkinci dikkat edilmesi gereken öğe ise ilk harften sonra okunduğu gibi "ı" harfi yazılmamalıdır.

TDK'ya Göre Hristiyan Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu verilerine göre Hristiyan kelimesi özel isimdir. Din bilgisi adı altında yer alan bu ifadenin doğru yazımı Hristiyan şeklinde olmalıdır. Rumca bir ifade olan bu kelimenin yazılışı ve anlamı hakkında Türk Dil Kurumu detaylı açıklamaları bulunmaktadır.

 

 

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