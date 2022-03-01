Hızlı okuma hızlı başarı getirir mi?

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Hızlı okuma kurslarının eğitim sistemini ve tekniklerini, sınava birkaç ay kala çareyi hızlı okuma kursunda arayanlara, doğru bilinen yanlışları ve kurs seçerken dikkat edilmesi gerekenleri hızlı okuma eğitmeni Kezban Küçük şöyle anlattı:

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“Anlayarak hızlı okuma kurslarını genellikle sınavlarda başarı hedefi olan ya da başarılı olsa da artırmak isteyen öğrenciler tercih ediyor. Bu kurslarda amaç aslında var olan okumanın geliştirilmesinin dışında yeni bir okuma becerisi kazandırmak. İlk gelen öğrencilerin öncelikle okuma kültürünü tespit ediyoruz daha sonra okuma hızıyla kavrama oranını anlamak için üç metin veriyoruz ve o metinlerle ilgili 10 soru soruyoruz. Giderek zorlaşan bu metinlerde bir dakikada kaç ses okuduğuna ve okuduğunun ne kadarını anladığına bakıyoruz. Ortaya çıkan sonuçlara göre öğrenciyi tanımış ve ona uygun çalışma programını ve egzersizleri belirlemiş oluyoruz. Teorik olarak ‘Okuma nerede gerçekleşir? Doğru okuma doğru anlama için metnin hangi bölümlerine odaklanmak gerekir? Hangi metin nasıl okunur?’ gibi derslerimiz var ama iş asıl pratik çalışmalarda. Temelde 2-3 sözcüğü içinden seslendirmeden görerek algılama prensibine dayanır. Buna aktif görme alanı deniyor. Bilgisayar programları üzerinde öğrencinin görmesini ve algılamasını istediğimiz ancak içten seslendiremeyeceği hızda söz öbekleri geçiyor. Bu sayede algılamak için içten seslendirmeye ihtiyaç duymayacağı haliyle hız kazanacağı görerek algılama yetisi gelişiyor. Bu özelliğe aslında her insan sahip. Sadece egzersizle beyinde o bölümü çalıştırmak gerekiyor. Birkaç aylık antrenmanla kas kütlesini çoğaltıp koşu hızını artırmakla benzer bir metot. Sınava hazırlanan insanların en önemli aracı okuma becerisi olduğu için bu egzersizler öğrenciler için oldukça önemli.

YUMURTA KAPIYA DAYANINCA İŞE BAŞLAMAYIN

Bir bilgiyi aktarma bir de bunun becerisini edinme süreci var. Birtakım egzersizlerin belirli bir sıklıkta ve sürede yapılması gerekiyor. Bu da kişinin ihtiyacına, iradesine, yapabilirliğine, disiplinine ve öğrenme yöntem ve tekniklerini hangi ağırlıkta kullandığına bağlı olarak değişiyor. Psikolojide bir öğrenmenin gerçekleşmesi için 21 gün ifadesi kullanılır. Biz bunu 2 aya yayarız çünkü insanın 7 yaşından beri öğrendiği alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Hızlı okuma kurslarına başlamak için ideal süre 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencileri çünkü alışkanlıklar katılaşmamıştır. O yaş grubunda bir öğrenci bir dakikada 120 kelime okur ve yüzde 70 anlama oranına sahipse yeterli seviyedir. Dakikada 200-240 kelimeye çıkar yüzde 90 anlama oranına sahip olursa akranlarının önüne geçer ve hayat boyu yarım bir saatte yapacağı işi yarım saatte yaparak avantajlı duruma geçer. İyi bir çalışmayla dakikada 750 kelime okuyabilen hatta bunun üzerine çıkabilen örnekler var.

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8 VE 12’NCİ SINIFLAR İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ

Hızlı okumanın sınav süresince faydası olsa da asıl fayda sınava hazırlık döneminde görülüyor. Bu günlerde LGS hazırlıkları için çok fazla eğitim ve özel ders talebi alıyoruz. Ancak biz sömestr döneminde kayıtları kapattık çünkü bugün başlayacak 8 haftalık bir eğitimin sınav hazırlık sürecinde faydası beklentinin çok altında olur. Çünkü beceriyi edinecek ve doğru kullanacak vakit yok. 8’inci sınıflar ve 12’nci sınıflar sınava 2-3 ay kala kesinlikle anlayarak hızlı okuma eğitimiyle vakit kaybetmemeli ve uzak durmalı. Bu eğitimi daha önce alıp kazanım kolaylığı sağlamak gerekir.

UMUTLARINIZI İSTİSMAR ETTİRMEYİN

Bu işi merdiven altı tabir edilen kurumlarda yapanların sayısı çok fazla. İnternette karşınıza çıkan kurslara inanmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı kurslar olmasına dikkat etmek gerekir. Dakikada okunacak kelime sayısı garantisi veren kurslara inanmak doğru olmaz çünkü bu eğitim tamamen kişisel. 100 liraya bu eğitimi vermeyi vadedenler var bunlara inanıp paralarını kaptırmamaları gerekir bizler fiyatlandırmalarımızı MEB’e bildirip onay alarak belirliyoruz.”

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HIZLI OKUMAK TEK BAŞINA YETMEZ



Hızlı okumanın çoğu zaman yanlış anlaşıldığını dile getiren Ankara Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Firdevs Güneş, “Okuma yazma becerilerini geliştirmeden, hızlı okuma olmaz. Belli bir düzeyde kelime bilgisi ve anlaması gerekiyor. Hızlı okuma sadece kelimeleri tanımak değil aynı zamanda okuduklarını anlamada da belli bir hıza sahip olmak. Eğer anlamadan okuyorsa bunu asıl okuma saymıyoruz biz. Sınava hazırlanan öğrenciler için hızlı okuma çok gerekli. Özellikle üniversite sınavlarında bir soruyu bir dakikada yapması gerekiyor ve süre çok az” dedi.

TEMEL MÜFREDATTA NEDEN ÖĞRETİLMİYOR

Hızlı okuma eğitiminin ilkokul çağından itibaren ilerleyerek verilmesinin önemine vurgu yapan Güneş, bu eğitim tekniklerinin neden devlet okullarında verilmediği sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Lise düzeyinde bir dönem bu ders verildi. Ancak eğitimcilerin her birinin bu konuda yeterli donanıma sahip olmamasından dolayı uygun ve sürdürülebilir olmadı.”

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İDEAL HIZLI OKUMA RAKAMLARI

Prof. Dr. Firdevs Güneş’in paylaştığı verilere göre; farklı eğitim kademesi gruplarında ‘hızlı okuma’ standartlarına uyan öğrencilerin sesli ve sessiz okuma olarak ikiye ayrılıyor. Sessiz okumada hızlı okuma becerisi gelişmiş bir okuyucu ekrana yansıtılan bir kelimeyi 10 salise içinde okuyor ve bir dakikada 600 kelimeye kadar çıkabiliyor.

1 saatte 20 bin kelime okuyan yavaş okuyucu, 25 bin kelime okuyan orta düzey okuyucu, 40 bin kelime okuyan iyi okuyucu olarak değerlendiriliyor.

Sesli okumada da rakamlar şu şekilde:

- 1’inci sınıf öğrencilerinin yıl sonunda dakikada 60 kelime,

- 2’nci sınıf öğrencilerinin dakikada 80 kelime

- 3’üncü sınıf öğrencilerinin dakikada 100 kelime

- 4’üncü sınıf öğrencilerinin dakikada 120 kelime

- 5’inci sınıf öğrencilerinin dakikada 140 kelime okuyabilmeli.

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ÖĞRENCİ VE VELİLERİN HIZLI OKUMA TECRÜBESİ

Birçok veli çocuklarının hızlı okuma eğitimi almasını sınav başarısının artması için tercih ediyor. Velilerden Zeki Galip şunları söyledi:

“Kızım ilk önce hızlı okuma konusunda gelişim gösterdi. Daha sonra okuduğunu anlayamadığını fark ettik. Eğitimlere devam ettikçe o konuda da kendisini geliştirdi. Kısa bir süre önce testlerde 21 doğrusu 19 yanlışı vardı, sonra 30’a 10 oldu ve yükselerek devam etmeye başladı. Aynı zamanda 40 dakikada 30 soru çözerken şimdi 20 dakikada 30 soru çözebiliyor.”

Yiğit Koleji’nde 7’nci sınıfa giden Aylin Suna Galip ise “Eskiden kitaplarla aram yoktu şimdi 15 dakikada 52 sayfa okuyorum ve bu beni heyecanlandırıyor. Bitirdikçe yeni bir kitaba başlamak istiyorum” dedi.

SÜPER GÜÇLERİM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Haftanın 4 günü günde 3 buçuk saat anlayarak hızlı okuma eğitimi alan Sarıyer Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Zeynep Hira Keskinkılıç, kursa başladıktan sonra kendisindeki değişimleri şöyle anlattı:

“Eskiden hızlı okuduğunu söyleyen arkadaşlarımın yalan söylediğini düşünürdüm şimdi süper güçlerim varmış gibi hissediyorum. Deneme sınavlarında süreyi yetiştiremezken şimdi vaktim artıyor. Kursa sömestr tatilinde başladım, ilk dönem derslerde sıkılırdım en fazla 15 dakika çalışır defterime karalama yapardım. Şimdi okumak keyifli olduğu için derslerle daha çok ilgiliyim.”

Hira’nın annesi Fatma Keskinkılıç ise kızının önümüzdeki sene LGS’ye gireceğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Sınav öncesi hızlı okumanın ve anlamanın onun için faydalı olacağını düşündük. Eskiden uzun paragraf sorularından korkardı şimdi başardıkça özgüveni arttı.”