Hilafet ne demek, ne anlama geliyor? Hilafet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Hilafet kelimesi, tarihten de aşina olduğumuz ama çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

HİLAFET NE DEMEK?

Hilafet kelimesi, hayatımızın içinde çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, Arapçadan dilimize geçmiştir. Hilafet kelimesi, halifelik anlamına gelir.

HİLAFET NE ANLAMA GELİR?

Hilafet, hemen hemen herkesin duyduğu kelimeler arasında yer alır. Hilafet kelimesi, eski dönemlerdeki halifelik dönemlerini anlatır. Tarihteki Halifelik dönemine hilafet adı verilir. Bu kelime, tarihte bir dönemi simgeler.

HİLAFET TDK’YA GÖRE NE ANLAMA GELİR?

Hilafet, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Tarih derslerinde çok sık geçen hilafet kelimesi, halifelik anlamına gelir. Bu kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Hilafet kelimesi, halifelik dönemini simgeleyen bir kelimedir.