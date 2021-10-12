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Hilafet ne demek, ne anlama geliyor? Hilafet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Hilafet#TDK
Hilafet ne demek, ne anlama geliyor Hilafet kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Geçmişten günümüze insanlar merak ettiği ya da ilk defa sözcüklerin anlamını merak eder. Bazı kelimeleri çok sık duysak da anlamını tam olarak bilmiyor ve araştırma ihtiyacı duyuyoruz. Bu kelimeler arasında yer alan hilafet kelimesi, tarihten de aşina olduğumuz bir kelimedir. Hilafet ne demek, ne anlama geliyor sizler için derledik.

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Hilafet kelimesi, tarihten de aşina olduğumuz ama çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

 

HİLAFET NE DEMEK?

Hilafet kelimesi, hayatımızın içinde çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, Arapçadan dilimize geçmiştir. Hilafet kelimesi, halifelik anlamına gelir.

 

HİLAFET NE ANLAMA GELİR?

Hilafet, hemen hemen herkesin duyduğu kelimeler arasında yer alır. Hilafet kelimesi, eski dönemlerdeki halifelik dönemlerini anlatır. Tarihteki Halifelik dönemine hilafet adı verilir. Bu kelime, tarihte bir dönemi simgeler.

 

HİLAFET TDK’YA GÖRE NE ANLAMA GELİR?

Hilafet, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Tarih derslerinde çok sık geçen hilafet kelimesi, halifelik anlamına gelir. Bu kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Hilafet kelimesi, halifelik dönemini simgeleyen bir kelimedir.

 

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