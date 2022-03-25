Hikaye konuları neler olabilir? Yaratıcı, ilgi çekici,ilginç ve macera odaklı hikaye konuları

Haberin Devamı

Hikaye konuları çeşitli olmaktadır. Hikayenin konusunu seçerken toplumdaki bireylerin ilgisini çekmesine önem vermek gerekir.

Hikaye Konuları Neler Olabilir?

Hikayeler toplumun yansıması olabileceği gibi hayallerin yansıması da olabilmektedir. Hikaye yazım şekli, kullanılan dil önemli olmaktadır. Ama okuyucunun ilgisini çeken en önemli faktör hikayenin konusu olmaktadır. Hikayelerin sürükleyici olması konuyla yakından alakalıdır. Kişilerin kendilerinden bir şeyler bulduğu hikayelerin yanı sıra düşündürücü, eğitici, meraklandırıcı pek çok konu vardır.

Hikaye yazman beceri, bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Günümüz teknolojisinde kitlelere ulaşmak elbette daha kolay olmaktadır. İnternet üzerinden kitaplar okunmaktadır. Ama ilginç olmayan konular kişileri cezbetmemektedir. Hikayelerde konu belirlemek en zor bölüm olabilir. Hikaye sadece bir başlık değildir aynı zamanda içi doldurulması ve örneklendirilmesi gereken bir temadır.

Haberin Devamı

Hikaye yazarken konu belirleme aşamasında kişilerin kime yönelik yazım yapacağını belirlemesi gerekir. Hitap edilecek kitleye uygun konu seçilmesi daha isabetli olacaktır. Macera, aşk, dostluk, ihanet gibi konular kişilerin ilgisini çekmektedir. Ama her kişinin algı alanının farklı olduğunu unutmamak gerekir.

Yaratıcı Hikaye Konuları

Yaratıcı konular bulmak her zaman çok kolay olmaktadır. Hikaye konuyu bulmakla tamamlanan bir olgu değildir. Hikaye içinde yer alan karakterlerin örgüsünü de doğru kurgulamak gerekmektedir. Toplumsal temalı bir hikaye yaratıcı bir kurgu ile anlatılabilir. Sevgi, aşk konuları üzerine yaratıcı temalar yaratmak dikkat çekici olmaktadır. Sonunun nasıl biteceğini belli olmayan kurgular yaratıcı olabilmektedir.

İlgi Çekici Hikaye Konuları

Tarihte aşk ve ihanet konuları her zaman ilgi çekmiştir. Karakterlerin insanların hayal gücünü zorlayacağı bir hikaye yaratmak mümkün olmaktadır. Günümüzde teknoloji bize pek çok kaynak sunmaktadır. Macera ve heyecan içeren hikayeler kişilerin hoşuna gitmektedir. Sosyal mesajlar içeren hikayeler insanları etkilemektedir. Aile, çocuk gibi kavramlar her zaman ilgi çekmektedir. Keşifler, tarih gibi konular güzel bir kurgu ile etkileyici olmaktadır. Hikaye oluştururken hitap edeceğiniz kitle önemli olmaktadır. Çünkü herkesin zevki farklıdır.

Haberin Devamı

İlginç Hikaye Konuları

İlginç hikaye konuları içinde aşk her zaman ilk sıralarda olmaktadır. Özellikle bir tarafın diğer tarafı mağdur ettiği veya imkansız aşklar ilginç gelmektedir. Kişilerin duygularına hitap eden konular ilgi çekmektedir. Aile teması ise yine ilginç bir hikayeye dönüşebilmektedir. Yeni

Keşfedilen bir uygarlık üzerine yazılan bir hikaye insanlara ilginç gelmektedir. Kişilerin hayal gücünü tetikleyecek, eğlenceli hikayeler de ilgi görmektedir. Ailenin kaybı ve yaşanan acılar üzerine bir hikaye ilginç olabilir.

Macera Odaklı Hikaye Konuları

Macera odaklı hikaye konukları her zaman çok beğenilmektedir. Maceranın dozuna göre kişilerin heyecanı tetiklenmektedir. Kişiler sürekli bir macera kitabını ellerinden bırakamayacaklarıdır. Kitap içinde kurgu doğru şekilde yapılır ve merak kitabın sona sayfalarına kadar korunursa okuyucunun hoşuna gidecektir. Bilinmeyen ve sürpriz sonlar daha akılda kalıcı olmaktadır.

Haberin Devamı

Macera odaklı hikayeler bünyesinde aşk ve entrikada barındırabilmektedir. Günümüz gelişme ve değişim çağıdır. Değişim hızı ve teknoloji hayatın her alanında kendini hissettirmektedir. Teknoloji gibi konular giderek daha popüler hale gelmektedir. Uzay ve uzay maceraları, robotlar, yapay zeka üzerine yazılan hikayeler ise macera adaklı olabilmektedir. Hikaye yaratırken herkesin beğenisinin farklı olduğunu unutmamak gerekir.