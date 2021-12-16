Haberin Devamı

Hidroelektrik enerji, akan sudan yararlanarak bir eşit elektrik enerjisinin üretilmesine verilen isimdir. Suyun akış hızına göre üretilen enerji miktarında farklılıklar olabilmektedir. Akan su ne kadar hızlı akıyor ise ve ne kadar yüksekten dökülüyor ise enerji miktarı da o derece fazla olacaktır.

Hidroelektrik Enerji Yenilenebilir Bir Enerji mi Yoksa Yenilenemez mi?

Üretim süreci esnasında doğal olan süreçlerden faydalanılarak ve üretilen enerjinin tükenme hızından daha hızlı şekilde kendini yenileyebildiği enerji çeşidine ''yenilenebilir enerji'' denmektedir. Yenilenebilir enerjiye örnek olarak rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve hidrojen enerjisi örnek olarak gösterilebilmektedir.

Hidroelektrik enerji de bir yenilenebilen enerjidir. Çünkü suyun akış hızı ile elde edilen bir enerji türü olarak karşımıza çıkmaktadır.