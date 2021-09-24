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Hiçte nasıl yazılır? TDK'ya göre Hiçte kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Hiçte Nasıl Yazılır
Hiçte nasıl yazılır TDKya göre Hiçte kelimesinin doğru yazımı..

Türk dilinin yazım kuralları hakkında Türk Dil Kurumunun çalışmaları bulunmaktadır. Özellikle kelimelerin yazılış, anlam ve kullanışlarının doğru yazılımı Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre değerlendirilmektedir. Sınav ve derslerde kelimelerin doğru kullanımı önem arz etmektedir. Peki, hiçte kelimesinin yazılışı Türk Dil Kurumu kaynaklarında nasıl bulunmaktadır? Bu kelimenin doğru yazımı için hangi kurallar uygulanmaktadır? İşte, hiçte ifadesinin yazımı hakkında TDK verilerini derledik

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Hiçte ifadesinin yazımı ve anlamı hakkında Türk Dil Kurumunun bilgilerine göre hiç de şeklinde yazılmaktadır. Ayrıca söz konusu ifadenin kesinlikle ve katiyen anlamlarına geldiği açıklanmaktadır.

Hiçte Nasıl Yazılır?

Hiç kelimesine bazı eklerin gelmesi ile birlikte yeni ve yan anlamlar kazanabilmektedir. Bu bağlamda kelimenin nasıl yazıldığı hakkında bir takım araştırmalar yapılmaktadır. Hiçte ifadesinin doğru yazımı hiç de şeklindedir.

TDK'ya Göre Hiçte Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK, hiç kelimesine de ekinin gelmesi ile birlikte oluşan yeni kelimenin yazılışını, hiç de şeklinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Yani hiç kelimesine getirilen de ekinin hiçte şeklinde yazımı doğru bir ifade değildir. De ekinin ayrı yazılması gerekmektedir.

 

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