Hiçte nasıl yazılır? TDK'ya göre Hiçte kelimesinin doğru yazımı..

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Hiçte ifadesinin yazımı ve anlamı hakkında Türk Dil Kurumunun bilgilerine göre hiç de şeklinde yazılmaktadır. Ayrıca söz konusu ifadenin kesinlikle ve katiyen anlamlarına geldiği açıklanmaktadır.

Hiçte Nasıl Yazılır?

Hiç kelimesine bazı eklerin gelmesi ile birlikte yeni ve yan anlamlar kazanabilmektedir. Bu bağlamda kelimenin nasıl yazıldığı hakkında bir takım araştırmalar yapılmaktadır. Hiçte ifadesinin doğru yazımı hiç de şeklindedir.

TDK'ya Göre Hiçte Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK, hiç kelimesine de ekinin gelmesi ile birlikte oluşan yeni kelimenin yazılışını, hiç de şeklinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Yani hiç kelimesine getirilen de ekinin hiçte şeklinde yazımı doğru bir ifade değildir. De ekinin ayrı yazılması gerekmektedir.