Heyecan nasıl yazılır? TDK'ya göre Heyecan kelimesinin doğru yazımı..

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Heyecan kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Velvele 2- Coşku 3- Cezbe 4- Telaş 5- Galeyan

Heyecan Nasıl Yazılır?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan heyecan, günlük konuşmalarda, duygularımızı ifade etmek için sıklıkla kullandığımız kelimelerden biridir. Bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:

HEYECAN

TDK'ya Göre Heyecan Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre heyecan kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

HEYECAN - Doğru Yazım

HELECAN - Yanlış Yazım

HEYCAN - Yanlış yazımı

Kelimenin sıfat hali heyecanlı, fiil hali ise heyecanlanmak şeklinde yazılır. Helecanlı ve Helecanlanmak şeklinde yazmak ve telaffuz etmek de hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Onu bir anda karşımda görünce heyecandan öleceğim sandım.

(Doğru kullanım)

2- Bugün helecan dolu bir gün geçirdim.

(Yanlış kullanım)