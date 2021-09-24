Heyecan nasıl yazılır? TDK'ya göre Heyecan kelimesinin doğru yazımı..

Heyecan kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Velvele 2- Coşku 3- Cezbe 4- Telaş 5- Galeyan
Heyecan Nasıl Yazılır?
Dilimize Arapçadan geçmiş olan heyecan, günlük konuşmalarda, duygularımızı ifade etmek için sıklıkla kullandığımız kelimelerden biridir. Bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:
HEYECAN
TDK'ya Göre Heyecan Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre heyecan kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:
HEYECAN - Doğru Yazım
HELECAN - Yanlış Yazım
HEYCAN - Yanlış yazımı
Kelimenin sıfat hali heyecanlı, fiil hali ise heyecanlanmak şeklinde yazılır. Helecanlı ve Helecanlanmak şeklinde yazmak ve telaffuz etmek de hatalıdır.
Örnek Cümleler:
1- Onu bir anda karşımda görünce heyecandan öleceğim sandım.
(Doğru kullanım)
2- Bugün helecan dolu bir gün geçirdim.
(Yanlış kullanım)