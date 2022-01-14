Heyecan nasıl yazılır? Heyecan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Heyecan kelimesi özellikle sessiz harfler üzerinden hatalı şekilde günümüzde kullanılmaktadır. Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına yapılan yazım hatası, doğal olarak yanında okunuş hatasını da getirmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ise Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınır.

Heyecan Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı heyecan olarak öne çıkıyor. Genel olarak sessiz harfin üzerinden yapılan hata ile beraber, ‘Helecan’ şeklinde yazıldığını ifade etmek mümkün. Bu hatayı yapmamak için sessiz harfler dikkat ederek amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanılması gerekmektedir.

Heyecan Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkiye'nin en yaygın olarak kullanılan ve taşıdığı anlam üzerinden değerlendirilen sözcükleri arasında heyecan kelimesi gelmektedir. Aynı zamanda bu kelimenin tam olarak doğru yazımı da merak ediliyor. Türk Dil Kurumu verilerine bağlı olarak öne çıkan yazım noktasında ‘heyecan’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda tek başına veya cümle içerisinde taşıdığı anlam ile beraber doğru biçimde kullanılabilir.

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‘’Bugün heyecandan neredeyse ölecektim.’’

Yukarıda verilen cümlede olduğu gibi yazım hatası yapmadan bu şekilde kullanılabilir. Yazım hatasının giderilmesi ile beraber okunuşu üzerinden de doğru şekilde ele alınır.