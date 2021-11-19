Her gün çocukların günü

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26 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı da (TEGV ) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde her çocuğun; dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun eğlenceli aktivitelerde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama özgürce katılma gibi başlıca haklarına vurgu yaparak, çocukların sahip olduğu haklara dikkat çekiyor. Vakıf ayrıca çocukların kendilerine ait hakları olduğunun farkına varmaları için çeşitli atölye etkinlikleri düzenliyor.