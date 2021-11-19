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Her gün çocukların günü

#Çocuk Hakları#Birleşmiş Milletler#Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Her gün çocukların günü

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' imzalandı ve o tarihten günümüze 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak anılıyor.

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26 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı da (TEGV ) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde her çocuğun; dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun eğlenceli aktivitelerde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama özgürce katılma gibi başlıca haklarına vurgu yaparak, çocukların sahip olduğu haklara dikkat çekiyor. Vakıf ayrıca çocukların kendilerine ait hakları olduğunun farkına varmaları için çeşitli atölye etkinlikleri düzenliyor.

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#Çocuk Hakları#Birleşmiş Milletler#Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

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