Osman Güneri’nin öncülüğünde başlayıp, Hatay İl Milli Eğitim, ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü ‘Her Gol Bir Kitap’ projesi kapsamında 13 farklı ilkokuldan 130 öğrencinin katıldığı bir futbol turnuvası düzenlendi. Çiçeği burnunda futbolcular, bu turnuvada sadece maç değil, kitap kazanıyor. Takımda olan her bir öğrenciye maç öncesi kitap dağıtılıyor, ardından rekabet başlıyor. Ancak bu rekabet bildiğimiz gibi değil çünkü maçın sonucu ne olursa olsun öğrenciler kitap kazanmış oluyor. Halen devam eden turnuva sonunda galip gelen ilk üç takımın okuluna kütüphane kurulacak. Öte yandan bu maçları Trabzonspor, Başakşehir gibi birçok futbol kulübü takip ediyor. Bu projeyle çocuklara hem spor hem kitap sevgisi aşılamayı amaçladığını söyleyen Osman Öğretmen, bu vesileyle futbola yatkın olan öğrencilerin de erken yaşta keşfedilmesini temenni ediyor ve Her Gol Bir Kitap Projesi’ni şöyle anlatıyor:

Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kütüphane seferberliği başlattı. Biz de köy okulu ve ilçe okulları olarak bu çocukları hem bir turnuvanın içine koyalım, futbol oynatalım hem de turnuvaya katılan her öğrenciye kitap verelim, kitabı maçtan önce okuyalım, kazanan ilk 3 okula da kütüphane kuralım diye düşündük. Toplamda 13 takım, 130 öğrenci katıldı. Amacımız aslında hepsine eşit sayıda kitap bölüştürmek. Şu an çeşitli yerlerden binin üzerinde kitap desteği geldi. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Burada en az beş tane köyde, ilgi görmemiş birçok yetenekli öğrenci var. Ben maçların videolarını futbol kulüplerine gönderiyorum. Altyapı hocaları, diğer maçları gelip izleyebileceğini söyledi. Belki birkaç çocuğu da sporcu olarak kazandırmış oluruz bu vesileyle. Ayrıca pandemi sürecinde çocuklar çok hareketsiz kaldılar malum, bu maçlarla gelen hareketin bir diğer bereketi de çocukların biriken enerjilerini atmaları oldu.Genel olarak her okulda bol kitap olsun istiyoruz. Her takımın motivasyonu okuluna kütüphane kurdurmak oluyor. Turnuva bittiğinde bizzat okullarına gidip kütüphaneleri kuracağız. Şayet yeterli imkan ve destek olursa bu 13 okulun 13’üne de kütüphane kurmak isteriz. Neden olmasın? Okul bünyesinde spor turnuvaları ortaokul kademsinde başlar. Biz Türkiye’de ilk defa ilkokul seviyesinde bir turnuva düzenledik. İlkokulda olmamasının sebebini de söyleyeyim: Çocukların o yaşta bir rekabet için girmesi tercih edilmiyor. Biz bu projede bir yarışın içinde değiliz. Çocuklara ‘Belki maçı kazanamayacaksınız ama bu maç hem size hem rakip arkadaşlarınıza kitap olarak dönecek’ diye anlatıyoruz. Maç sonlarında herkes birbirini tebrik ediyor yani aslında yarışmadan çok eğlence.”