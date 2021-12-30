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Osman Güneri’nin öncülüğünde başlayıp, Hatay İl Milli Eğitim, ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü ‘Her Gol Bir Kitap’ projesi kapsamında 13 farklı ilkokuldan 130 öğrencinin katıldığı bir futbol turnuvası düzenlendi. Çiçeği burnunda futbolcular, bu turnuvada sadece maç değil, kitap kazanıyor. Takımda olan her bir öğrenciye maç öncesi kitap dağıtılıyor, ardından rekabet başlıyor. Ancak bu rekabet bildiğimiz gibi değil çünkü maçın sonucu ne olursa olsun öğrenciler kitap kazanmış oluyor. Halen devam eden turnuva sonunda galip gelen ilk üç takımın okuluna kütüphane kurulacak. Öte yandan bu maçları Trabzonspor, Başakşehir gibi birçok futbol kulübü takip ediyor. Bu projeyle çocuklara hem spor hem kitap sevgisi aşılamayı amaçladığını söyleyen Osman Öğretmen, bu vesileyle futbola yatkın olan öğrencilerin de erken yaşta keşfedilmesini temenni ediyor ve Her Gol Bir Kitap Projesi’ni şöyle anlatıyor: