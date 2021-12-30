Her gol bir kitap

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gündüz geceye döndü Bir kent teyakkuzda... Böylesi görülmediGündüz geceye döndü! Bir kent teyakkuzda... Böylesi görülmedi#Meteoroloji
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası Duruşmada kendini böyle savunduMurat Övüç’ün oğluna hapis cezası! Duruşmada kendini böyle savundu#Murat Övüç
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Şişlide otelde vahşet Haberi duyunca koştular, şoka girdilerŞişli'de otelde vahşet! Haberi duyunca koştular, şoka girdiler#İstanbul
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı!#Deha Bilimlier
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı#Mete Gazoz
Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar Floryada değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateşin yerine...Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar! Florya'da değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...#Galatasaray
HABERLEREğitim Haberleri

Her gol bir kitap

#Osman Güneri#Her Gol Bir Kitap#Milli Eğitim Bakanlığı
Her gol bir kitap
Seda Nur BAŞPINAR

Okullar arası spor turnuvaları, ortaokul kademesinde düzenlenmeye başlıyor. Hatay’ın Belen ilçesi Sebati Gönenç İlkokulu’nda 6 senedir sınıf öğretmenliği yapan Osman Güneri ise alışılmışın dışına çıktı ve futbol turnuvalarını ilkokul kademesinde başlattı. Bu turnuvanın bir diğer özelliği ise atılan gollerin öğrencilere kitap olarak geri dönmesi.

Haberin Devamı

Osman Güneri’nin öncülüğünde başlayıp, Hatay İl Milli Eğitim, ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü ‘Her Gol Bir Kitap’ projesi kapsamında 13 farklı ilkokuldan 130 öğrencinin katıldığı bir futbol turnuvası düzenlendi. Çiçeği burnunda futbolcular, bu turnuvada sadece maç değil, kitap kazanıyor. Takımda olan her bir öğrenciye maç öncesi kitap dağıtılıyor, ardından rekabet başlıyor. Ancak bu rekabet bildiğimiz gibi değil çünkü maçın sonucu ne olursa olsun öğrenciler kitap kazanmış oluyor. Halen devam eden turnuva sonunda galip gelen ilk üç takımın okuluna kütüphane kurulacak. Öte yandan bu maçları Trabzonspor, Başakşehir gibi birçok futbol kulübü takip ediyor. Bu projeyle çocuklara hem spor hem kitap sevgisi aşılamayı amaçladığını söyleyen Osman Öğretmen, bu vesileyle futbola yatkın olan öğrencilerin de erken yaşta keşfedilmesini temenni ediyor ve Her Gol Bir Kitap Projesi’ni şöyle anlatıyor:

Her gol bir kitap
KÜTÜPHANE SEFERBERLİĞİNE FUTBOLLA DAHİL OLDULAR
Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kütüphane seferberliği başlattı. Biz de köy okulu ve ilçe okulları olarak bu çocukları hem bir turnuvanın içine koyalım, futbol oynatalım hem de turnuvaya katılan her öğrenciye kitap verelim, kitabı maçtan önce okuyalım, kazanan ilk 3 okula da kütüphane kuralım diye düşündük. Toplamda 13 takım, 130 öğrenci katıldı. Amacımız aslında hepsine eşit sayıda kitap bölüştürmek. Şu an çeşitli yerlerden binin üzerinde kitap desteği geldi. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Burada en az beş tane köyde, ilgi görmemiş birçok yetenekli öğrenci var. Ben maçların videolarını futbol kulüplerine gönderiyorum. Altyapı hocaları, diğer maçları gelip izleyebileceğini söyledi. Belki birkaç çocuğu da sporcu olarak kazandırmış oluruz bu vesileyle. Ayrıca pandemi sürecinde çocuklar çok hareketsiz kaldılar malum, bu maçlarla gelen hareketin bir diğer bereketi de çocukların biriken enerjilerini atmaları oldu.
Her gol bir kitap
HER İKİ TARAF KAZANIYOR
Genel olarak her okulda bol kitap olsun istiyoruz. Her takımın motivasyonu okuluna kütüphane kurdurmak oluyor. Turnuva bittiğinde bizzat okullarına gidip kütüphaneleri kuracağız. Şayet yeterli imkan ve destek olursa bu 13 okulun 13’üne de kütüphane kurmak isteriz. Neden olmasın? Okul bünyesinde spor turnuvaları ortaokul kademsinde başlar. Biz Türkiye’de ilk defa ilkokul seviyesinde bir turnuva düzenledik. İlkokulda olmamasının sebebini de söyleyeyim: Çocukların o yaşta bir rekabet için girmesi tercih edilmiyor. Biz bu projede bir yarışın içinde değiliz. Çocuklara ‘Belki maçı kazanamayacaksınız ama bu maç hem size hem rakip arkadaşlarınıza kitap olarak dönecek’ diye anlatıyoruz. Maç sonlarında herkes birbirini tebrik ediyor yani aslında yarışmadan çok eğlence.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Güneri#Her Gol Bir Kitap#Milli Eğitim Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson