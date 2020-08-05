Her an her yerde eğitim için ortak imza

Türk Eğitim Vakfı (TEV), tüm bursiyerlerinin mesleki eğitimlerinin yanı sıra uzaktan eğitim projesi kapsamında alacakları online eğitimlerle iş hayatına hazırlanmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları için bir adım attı. Dünya çapında hizmet veren online öğrenme platformu Khan Adademi ile işbirliği yapan TEV, isteyen herkesin, istediği her an, istediği yerde dünya standartlarında bir öğrenim imkanına sahip olması için kolları sıvadı. Bu işbirliği kapsamında TEV bursiyerleri, aritmetikten fiziğe, finanstan sanat tarihine kadar binlerce eğitim videosuna TEV Akademi platformu üzerinden erişim sağlayabilecek. TEV bursiyerlerinin kolayca ulaşabilecekleri Khan Akademi ders videoları, ortalama sekiz dakikada konuyu anlaşılır bir dil ile anlatarak öğrenmek isteyen herkesin sıkılmadan öğrenmesini sağlıyor. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, iktisadi bilimler, tıp ve uzay bilimleri gibi konularda ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar uzanan geniş bir yelpaze sunan videolarda ipuçları verebilen interaktif alıştırmalar ve yazılı kaynaklar da öğrencilerle buluşturuluyor. Eğitimlerin oldukça yararlı olduğunu söyleyen TEV bursiyerleri de, genel olarak içeriklerin faydalı ve bilimsel olduğunu belirtiyor.

‘GELECEĞİN BEYİNLERİNİ DESTEKLİYORUZ’

İş birliği kapsamında açıklamada bulunan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, böylesine önemli bir kurum ile iş birliği içinde olmaktan oldukça mutlu oldukları dile getirdi. TEV’in misyonunun geleceğimizi emanet edeceğimiz beyinleri desteklemek olduğunun altını çizen Günay, “Türk Eğitim Vakfı (TEV) olarak bursiyerlerimizin her alanda yanlarında olmak için çalışıyoruz. Eğitimin her birey için temel bir hak olduğuna inanan bir kurum olarak bu iş birliği bizim için oldukça kıymetli. Hiçbir bursiyerimizin eğitiminin kesintiye uğramaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal ise “Araştırmalar, yaz tatili boyunca öğrencilerin bir önceki yıl öğrendikleri bilgilerin önemli bir kısmını unuttuklarına işaret ediyor. Bu yıl ise öğrencilerin okuldan uzak kaldıkları sürenin daha uzun olduğunu düşünürsek, unutulan bilgilerin yani kayıpların her zamankinden de fazla olacağını öngörmek zor değil. Bu farkındalıkla, Khan Academy olarak öğrencilere ve öğrenmek isteyen herkese eksiklerini telafi edebilmeleri ya da yeni konuları keşfedebilmeleri için yapay zeka ile desteklenen kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimini ücretsiz olarak sunuyoruz. Her gün 15-20 dakikamızı bile dijital ortamda akademik bilgilerimizi tazelemek için ayırırsak, hem bilgilerimizin arasında boşlukların oluşmasını engeller ve öğrenme alışkanlığımızı güçlendirebilir hem de kendimizi geliştirmeye devam ederiz. Böylelikle öğrenciler yeni döneme çok daha hazır olarak başlayabilirler” diye konuştu.