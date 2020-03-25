Hem uzaktan hem yüz yüze eğitim

YASİN Çorak ilkokul, eşi Filiz Çorak ise meslek lisesi öğretmeni. Çorak çiftinin iki çocuğundan Taha Berk 5’inci sınıf öğrencisi, Tahir Alp ise anasınıfına gidiyor. Filiz Çorak durumdan pek memnun olmadığını anlattığı büyük oğlu Taha’ya yardımcı olmaya çalıştığını belirterek şunları söylüyor:

“Günde iki, üç saat ders çalışıyoruz. Videolardan derslerini izliyor ve ödevlerini yapıyor. Anlamadığı konuların tekrarını yapıyoruz. Öğretmeni EBA’dan soru gönderiyor, yanıt veriyoruz. Bunları takip ediyoruz. Tahir Alp, anasınıfı öğrencisi. Öğretmeni haftalık olarak yapılması gerekenleri mesaj atıyor. Mesela geçen hafta yaşlılar haftasıydı. Kumaş ve pamuktan yaşlı kılığına girdi, bu şekilde bir etkinlik yaptık.”

Taha ise bu durumdan çok da memnun değil. “Annem, babam ders çalışmam konusunda uyarıyorlar” diyerek şunları anlatıyor: “Mesela bir videoyu çok uzatıyorlar. Birkaç kere anlatıyorlar ben de sıkılıyorum. Ama eğlenceli vakitlerimiz de oluyor. Satranç oynuyoruz. Film izliyoruz, sinema gibi mısır yiyoruz. Tabletle oynuyoruz. Evde ders çalışmak daha kötü bence okul daha iyi. Evdekiler bir dersi iki, üç katına çıkarıyorlar. Özellikle annem.”

‘DEFTERİ, KİTABI YANINDA OLSUN’

Yasin Çorak, uzaktan eğitim için ailelere ise şu önerilerde bulunuyor:

“Taha televizyon karşısındayken kardeşi konuşunca dikkati dağılıyor. Bu nedenle çocuğun televizyondan ders seyrederken tek başına olması gerekiyor. Masa başında olması ve defter, kitaplarının yanında olması daha iyi olur. Anlatılan konuların belirli saatlerde tekrarları var. Bunlar takip edilebilir. Çocuklar genelde dersten kaçarlar, ailelerin takibini yapması bu konuda önemli.”

EVDE DE ETKİNLİK YAPIYORUZ

Koronavirüsü onların anlayacağı düzeyde çocuklarına anlattıklarını belirten Yasin Çorak, evde ailecek etkinlikler yaptıklarını da söylüyor. Dışarı çıkamayan çocukların evde iyi vakit geçirmelerini için yaptıkları etkinlikleri ise şöyle sıralıyor:



Evde deney: Evde ders konusuna göre deneyler yapıyoruz. Örneğin gölge deneyi yaptık. Tahir perdeyi tuttu. Taha da bir oyuncağı perdenin önüne tuttu. Ben de ışığı ayarladım ve gölge boyunun neye göre değiştiğini deneyle görmüş olduk. Â Akıl oyunları: Mangala, quarto, koridor, satranç gibi birçok akıl oyunu oynuyoruz. Â Puzzle: Hem Taha’nın hem Tahir’in düzeyine göre puzzle var. Biz de katılıyoruz puzzle yapımına.



Sinema günü: Çocukların düzeylerine uygun filmleri içeren uygulamalar satın aldık. Sinema günleri yapıyoruz. Mısır da patlatıp birlikte film izliyoruz.



Çiçek sulama: Belirli günlerde çiçekleri suluyoruz. Budamaya gidiyoruz.