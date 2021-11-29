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Hedef kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hedefin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Hedef#Eş Anlamlısı
Hedef kelimesinin eş anlamlısı nedir Hedefin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Bazen cümlelerde kelimelerin eş anlamlıları kullanılmaktadır. Hangi kelimelerin birbiri ile eş anlam olduğunu bilmediğinizde cümleyi anlamayabilirsiniz. Hedef kelimesinin de birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Hedef ne demek? Hedef kelimesinin kaç tane eş anlamlı kelimesi vardır? Hedef kelimesinin eş anlamlıları ile nasıl cümle kurulur? Sizler için Hedef kelimesinin eş anlamlarını ve örnek cümlelerini detayları ile derledik.

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Hedef kelimesinin 4 adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

 Hedef Nedir?

 Hedef kelimesinin birkaç anlamı bulunmaktadır. Hedef kelimesinin ilk anlamı nişan alınacak yer olarak bilinmektedir. Hedef kelimesinin bir diğer anlamı ise yapılması tasarlanan iş yani amaç olarak verilmektedir.

 Hedef Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

 Hedef kelimesinin dört adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Hedef kelimesinin anlamları değişkenlik gösterdiği için bazı kelimeler diğer anlamlarına göre eş anlamlısı sayılmaktadır. Hedef kelimesinin eş anlamlı kelimeleri amaç, gaye, maksat ve nişane kelimeleridir. Hedef kelimesinin cümledeki anlamına göre eş anlamlı kelimelerle yerleri değiştirilebilir.

 Hedef Kelimesine Örnek Cümleler

Dart oynamaya gittik hedefi tam 12’den vurdu. / Dart oynamaya gittik nişaneyi tam 12’den vurdu.

Öğrencilerin hedefi sınavdan yüksek puan alarak atanmak. / Öğrencilerin amacı sınavdan yüksek puan alarak atanmak. / Öğrencilerin gayesi sınavdan yüksek puan alarak atanmak

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Para kazanma hedefi ile kendine yeni ürünler almaya gitmiş. / Para kazanma maksadı ile kendine yeni ürünler almaya gitmiş. / Para kazanma amacı ile kendine yeni ürünler almaya gitmiş.

 

 

 

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