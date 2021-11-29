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Hazan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hazanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Hazan#Eş Anlamlısı
Hazan kelimesinin eş anlamlısı nedir Hazanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Farsçadan geçmiş olan hazan kelimesi sonbahar anlamına gelir. Osmanlı döneminde ilkbahara evvel bahar, sonbahara ise ahir bahar denirdi. Hazan, aynı zamanda ülkemizde kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. Bu kelime birçok deyim ve atasözünde de geçer. Örneğin, hazan yaprağı gibi titremek, çok korkmak, ürkmek ve endişelenmek anlamında kullanılır. Hazan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hazan kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Hazan kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Yine beni hüzünlendiren hazan mevsimi gelip çattı

 2- Divan şairleri hazan ve hüzün kelimelerini kullanarak birçok gazel yazmıştır.

 Hazan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Sonbahar:

 Dil devriminden sonra literatüre giren sonbahar kelimesi, son ve bahar kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Günlük konuşma dilinde hazan kelimesi yerine sonbahar daha çok kullanılır.

 2- Güz:

 Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''kuz'' şeklinde geçen güz sözcüğü de hazan ile eş anlamlıdır. Bu kelime botanik ve astronomi bilimlerinde terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Güz Çiğdemi 2- Güz Noktası

 Hazanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Önümüzdeki sonbahar tası toprağı toplayıp Aydın'a taşınmaya karar verdim.

 2- Öğretmenimiz ''sonbahar'' mevsimi ile ilgili tek sayfalık bir kompozisyon yazmamızı istedi.

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 3- Annemle babam en çok ''güz gülleri'' şarkısını seviyor.

 4- Güz benim için aynı zamanda ayrılık ve hüzün mevsimi demek.

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#TDK#Hazan#Eş Anlamlısı

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