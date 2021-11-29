Hazan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hazanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hazan kelimesiyle örnek cümleler:
1- Yine beni hüzünlendiren hazan mevsimi gelip çattı
2- Divan şairleri hazan ve hüzün kelimelerini kullanarak birçok gazel yazmıştır.
Hazan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Sonbahar:
Dil devriminden sonra literatüre giren sonbahar kelimesi, son ve bahar kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Günlük konuşma dilinde hazan kelimesi yerine sonbahar daha çok kullanılır.
2- Güz:
Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''kuz'' şeklinde geçen güz sözcüğü de hazan ile eş anlamlıdır. Bu kelime botanik ve astronomi bilimlerinde terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Güz Çiğdemi 2- Güz Noktası
Hazanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Önümüzdeki sonbahar tası toprağı toplayıp Aydın'a taşınmaya karar verdim.
2- Öğretmenimiz ''sonbahar'' mevsimi ile ilgili tek sayfalık bir kompozisyon yazmamızı istedi.
3- Annemle babam en çok ''güz gülleri'' şarkısını seviyor.
4- Güz benim için aynı zamanda ayrılık ve hüzün mevsimi demek.