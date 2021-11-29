Hazan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hazanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Hazan kelimesiyle örnek cümleler:

1- Yine beni hüzünlendiren hazan mevsimi gelip çattı

2- Divan şairleri hazan ve hüzün kelimelerini kullanarak birçok gazel yazmıştır.

Hazan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Sonbahar:

Dil devriminden sonra literatüre giren sonbahar kelimesi, son ve bahar kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Günlük konuşma dilinde hazan kelimesi yerine sonbahar daha çok kullanılır.

2- Güz:

Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''kuz'' şeklinde geçen güz sözcüğü de hazan ile eş anlamlıdır. Bu kelime botanik ve astronomi bilimlerinde terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Güz Çiğdemi 2- Güz Noktası

Hazanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Önümüzdeki sonbahar tası toprağı toplayıp Aydın'a taşınmaya karar verdim.

2- Öğretmenimiz ''sonbahar'' mevsimi ile ilgili tek sayfalık bir kompozisyon yazmamızı istedi.

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3- Annemle babam en çok ''güz gülleri'' şarkısını seviyor.

4- Güz benim için aynı zamanda ayrılık ve hüzün mevsimi demek.