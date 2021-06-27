Hayallerine koştular

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için 2 milyon 607 bin 903 kişinin başvurduğu zorlu maratonda sınav salonlarında adaylar, dışarıda ise aileler ter döktü. Sınava girenler soruların uzunluğundan dert yandı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Maske ve mesafe kuralına uyularak okullara alınan adayların ateşleri ölçüldü. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara ve sınav görevlilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Koronavirüs teşhisi olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

10.15’te zorlu yarış başladı. Adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Saatler 12.30’u gösterdiğinde 2021-YKS’nin ilk oturumu olan TYT sona erdi.

Sınavdan çıkan öğrenciler aileleriyle kucaklaştı. Yüzü gülen de vardı gözyaşlarını tutamayan da. Sınavdan ağlayarak çıkan İlay Aksu “Çok gerildim. Sınavdan çıkmanın verdiği rahatlıkla gözyaşlarımı tutamadım. Sınav zor değildi bence. Yarınki sınava da daha umutlu gireceğim o yüzden” dedi. Aileleriyle ayak üstü sınav kritiği yapan adayların bazıları süre sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek soruların uzunluğundan şikâyet etti.



Bahar İmamaliyeva kızını sınava uğurladıktan sonra onu beklerken Kuran okudu.

BUGÜN SIRA AYT VE YDT’DE

YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de adaylara matematik, Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler-1 ile sosyal bilimler-2 ve fen bilimlerinden 40’ar soru sorulacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak ve bu sınav için de adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021’de açıklanacak.

VAZO MU BÜYÜK FARUK MU?

TYT’de “Kendi yaşından 39 kat büyük ama Faruk doğduğu sene 300 yaşında olan vazo…” şeklinde başlayan matematik sorusu adayları zorladı. Sosyal medyada binlerce öğrenci, sorunun kafa karıştırdığını dile getirdi. Öğrenciler “Beyin yakıcı. Vazo mu Faruk’tan büyüktü yoksa Faruk mu vazodan? Anlamaya Türkçem yetmedi. Anlasaydım bu sefer matematiğim yetmeyecekti” gibi yorumlar yaptı.

KAPIDA KALDILAR

Her yıl olduğu gibi dün de sınava geç kalanlar oldu. Sınav merkezlerinin önlerinde koşarak yetişmeye çalışan gençlerin görüntüleri vardı. Saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına gelenler içeri alınmadı, emekleri boşa gitti.



