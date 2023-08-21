Hayalleri bu çantada

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde göç sosyolojisi üzerine tez çalışmalarını sürdüren 36 yaşındaki Erzan Aktar, aynı zamanda arkasında 30 ülke ve yüzlerce şehir bırakmış bir gezgin. Aktar, vaktinin çoğunu dezavantajlı çocuklara yardım etmek için harcıyor. Yıllardır on binlerce çocuğun eğitimi için destek sunmaya çabalayan Aktar, bu kez “Depremde pek çok şeyini kaybeden çocuklarımız, hayal kurmaya devam edebilsin” dedi ve onlar için bir çanta hazırladı. 14 yılda 400’e yakın köy okuluna yardım ulaştıran Aktar, ‘Hayal Çantası’ fikrinin nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor:

BENİM ÇANTAM DA VARDI

“Öncelikle içinde kırtasiye malzemelerinin, kitapların yer aldığı bir çanta hazırlamak istedim. 14 yıl önce yola çıkmamı sağlayan ‘Çocukların hayal gücüne hizmet etmek istiyorum’ fikri etkili oldu ve onlara bir ‘Hayal Çantası’ hazırlamak için düşünmeye başladım. Çocukken her yere götürdüğüm bir plastik çantam vardı. O çantanın içinde, okumayı bilmediğim halde 3 hikâye kitabı, 1 dünya atlası ve bir de oyuncak bebeğim Fatoş vardı. Ben atlası açar Fatoş’la birlikte haritada dünyanın herhangi bir ülkesini seçer, zihnimde onunla oraya yolculuk yapardım. Onların da çocukken sahip olduğum gibi bir ‘Hayal Çantası’ olsun istedim.

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NE İSTEDİKLERİ SORULDU

Malatya, Hatay, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde konteyner kentleri gezdim. ‘Hayal çantanızın içinde olmasını isterdiniz?’ diye sordum. Mesela bir çocuk, ‘Ezo abla ben buradaki böcekleri, yaprakları yakından görmek istiyorum’ dedi. çanta okul öncesi, 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar için 3 kategoride hazırlanıyor.”

SÜRPRİZ MEKTUPLAR

Çantada çocuklara yazılmış birer mektup da var. Bu mektupları yazanlar ise Iğdır Tuzluca’da görev yapan Züleyha öğretmenin öğrencileri. Züleyha öğretmen ile Erzan Aktar’ın tanışıklığı 12 yıl önceye dayanıyor. Aktar, Züleyha’ya 12 yıl önce Ordu’nun bir köyünde rastlıyor ve sonraki yıllarda okuması için ona destek oluyor. “Eski öğrencimiz Züleyha Bektaş afet sonrası beni aradı ve kendi öğrencileriyle bir katkı sağlamak istediklerini söyledi” diyen Erzan Aktar, mektupları şöyle anlatıyor: “Öyle güzel şeyler yazıyor ki o mektuplarda; ‘Çok kötü bir dönemden geçtiğinizi biliyorum, ev adresim bu, seni misafir edebilirim’, ‘Sen sakın korkma, dimdik dur’, ‘Unutma arkanda biz varız’ demişler. Sevdikleri müzikleri, oyuncuları, futbolcuları anlatmışlar. Bunları anlatırken ‘Adını bilmiyorum keşke bilebilsem’ demişler. Çocuklar arasındaki dayanışmayı, sevgiyi, merhameti gösteren bu mektuplar, çantaların içinde sahiplerine ulaşacak.”

NELER VAR?

* Temel kırtasiye malzemeleri

* Büyüteç

* Dünya küresi

* Parmak Kukla

* Peluş oyuncak

* Boyanabilir tahta

* El işi kâğıdı

* Lego

* Öğrenci mektupları