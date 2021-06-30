Hatay lise taban puanları 2021! Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Hatay lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Hatay lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Hatay'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Hatay'daki liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de bakılacak unsurlardan. İşte, Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...
LGS 2021'de sınav başvurusu yapılan (otomatik) 1.243.830 öğrenci yer alırken, sınava katılan 1.038.492 öğrenci olduğu açıklandı. 97 öğrencinin ise tam puan alarak birinciliğini ilan ettiği ifade edildi.
Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|458,0211
|1,2
|0,02
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|453,0787
|1,52
|0,1
|HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|442,2367
|2,38
|0,77
|HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|432,3917
|3,33
|0,14
|HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|423,2683
|4,38
|1,27
|HATAY / ANTAKYA / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|420,3402
|4,76
|1,21
|HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|416,8853
|5,22
|1,53
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|399,2842
|7,99
|2,16
|HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|383,1692
|11,16
|1,79
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|376,7242
|12,61
|3,35
|HATAY / KIRIKHAN / Naim Atakaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|371,0388
|13,98
|2,46
|HATAY / KIRIKHAN / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|355,859
|17,96
|2,33
|HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|354,5516
|18,33
|1,8
|HATAY / ANTAKYA / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|352,2135
|18,99
|5,13
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|334,5185
|24,41
|8,46
|HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|60
|326,0148
|27,25
|4,8
|HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|315,452
|31,07
|3,56
|HATAY / ANTAKYA / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|295,6309
|39,04
|2,78
|HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|294,6722
|39,47
|15,02
|HATAY / ANTAKYA / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|284,0601
|44,35
|27,03
|HATAY / ANTAKYA / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|274,0401
|49,4
|20,54
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,5668
|49,65
|18,64
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|272,0941
|50,43
|20,19
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|266,3429
|53,54
|15,44
|HATAY / KIRIKHAN / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|265,3093
|54,11
|19,52
|HATAY / PAYAS / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,0921
|61,29
|31,73
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|245,4607
|66,08
|14,35
|HATAY / SAMANDAĞ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|190,3318
|96,74
|40,41
|HATAY / REYHANLI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|172,5951
|99,41
|45,39