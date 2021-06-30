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Eğitim
Haber Giriş: 30.06.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Hatay lise taban puanları 2021! Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

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Hatay lise taban puanları 2021! Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Hatay lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Hatay lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Hatay'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Hatay'daki liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de bakılacak unsurlardan. İşte, Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

LGS 2021'de sınav başvurusu yapılan (otomatik) 1.243.830 öğrenci yer alırken, sınava katılan 1.038.492 öğrenci olduğu açıklandı. 97 öğrencinin ise tam puan alarak birinciliğini ilan ettiği ifade edildi.

Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180458,02111,20,02
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180453,07871,520,1
HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180442,23672,380,77
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216432,39173,330,14
HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216423,26834,381,27
HATAY / ANTAKYA / Nihal-Turgut Anlar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136420,34024,761,21
HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216416,88535,221,53
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252399,28427,992,16
HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180383,169211,161,79
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150376,724212,613,35
HATAY / KIRIKHAN / Naim Atakaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216371,038813,982,46
HATAY / KIRIKHAN / Melikşah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120355,85917,962,33
HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90354,551618,331,8
HATAY / ANTAKYA / Karlısu Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce216352,213518,995,13
HATAY / ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68334,518524,418,46
HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızArapça60326,014827,254,8
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90315,45231,073,56
HATAY / ANTAKYA / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce150295,630939,042,78
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34294,672239,4715,02
HATAY / ANTAKYA / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34284,060144,3527,03
HATAY / ANTAKYA / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce60274,040149,420,54
HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34273,566849,6518,64
HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,094150,4320,19
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68266,342953,5415,44
HATAY / KIRIKHAN / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34265,309354,1119,52
HATAY / PAYAS / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34253,092161,2931,73
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34245,460766,0814,35
HATAY / SAMANDAĞ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34190,331896,7440,41
HATAY / REYHANLI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68172,595199,4145,39
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