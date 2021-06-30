Hatay lise taban puanları 2021! Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Hatay'daki liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de bakılacak unsurlardan. İşte, Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

LGS 2021'de sınav başvurusu yapılan (otomatik) 1.243.830 öğrenci yer alırken, sınava katılan 1.038.492 öğrenci olduğu açıklandı. 97 öğrencinin ise tam puan alarak birinciliğini ilan ettiği ifade edildi.

Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 458,0211 1,2 0,02 HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,0787 1,52 0,1 HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 442,2367 2,38 0,77 HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 432,3917 3,33 0,14 HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 423,2683 4,38 1,27 HATAY / ANTAKYA / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 420,3402 4,76 1,21 HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 416,8853 5,22 1,53