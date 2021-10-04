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Hamur nasıl mayalanır? Kuru maya ile hamur nasıl yapılır? En güzel mayalı hamur yapımı..

#Hamur#Un#Yemek
Hamur nasıl mayalanır Kuru maya ile hamur nasıl yapılır En güzel mayalı hamur yapımı..

Hamur kelimesinin kökeni Arapçadır. Dilimize de buradan geçmiştir. Birçok ev kadını evinde hamur yapmaktadır. Bu hamuru mayalayarak yapmak hamurun daha hacimli ve lezzetli olmasını sağlamaktadır. Hamur unun su veya başka bir sıvıyla ve mayayla kıvamlı hale gelmiş durumudur. Burada maya çeşidi olarak kuru maya ya da yaş maya kullanılabilmektedir. Hamur nasıl mayalanır, kuru maya ile hamur nasıl yapılır, en güzel mayalı hamur yapımı hakkında detayları derledik.

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Ev kadınları için mayaladıkları hamurun güzel olması oldukça önemlidir. Çünkü mayalanan hamur ne kadar güzel olursa o hamurdan yapılacak ekmek, poğaça gibi ürünler de o kadar güzel olmaktadır. Dolayısıyla kadınlar sürekli hamur mayalama konusunda püf noktaları araştırmaktadır.

 Hamur Nasıl Mayalanır?

 Hamur mayalarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle kullanılan maya seçimidir. Hamur mayalayanlar maya seçiminde yaş ya da kuru maya tercih edebilmektedir.

 Yaş veya kuru hangisi seçilirse seçilsin öncelikle maya bir çay kaşığı kadar şeker ve bir bardak ılık sıvı yağ, süt ya da suyla karıştırılarak on beş dakika bekletildiğinde hamur daha güzel mayalanmaktadır.

 Hamura tuz eklerken tuzun mayaya temas etmemesi de son derece önemlidir. Hamur un, sıvı yağ, maya, süt, yoğurt gibi çeşitli ürünler eklenerek yoğurulur. Bu yoğurma sonucunda hamur istenilen kıvama geldikten sonra derin bir kaba mayalanması için alınır. Üzerine bir örtü serilerek yarım saat hatta bir saat ılık bir ortamda bekletilir. Hamur bu bekletme sonucunda kabarır ve mayalanmış olur.

 Kuru Maya İle Hamur Nasıl Yapılır?

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 Mayanın çeşitli teknikler kullanılarak toz haline getirilmiş, paketli olan ve kurutulmuş durumuna kuru maya denmektedir. Kuru mayanın kullanımı yaş mayanın kullanımına göre daha basit olduğundan hamur mayalamada tercih edilebilmektedir.

 Kuru maya marketlerde kapalı paketlerin içinde toz halinde satılmaktadır. Kuru maya ile hamur yapmak için öncelikle kuru maya karışımını hazırlamak gerekir. Bu karışım ayrı bir kapta kullanılacak kuru maya miktarına göre şeker, su ve süt eklenmesiyle gerçekleşir. Şeker eklenmesi kullanılacak kuru maya miktarının yarısı kadardır. Su veya süt kullanımı ise kullanılacak kuru maya miktarının üç katı kadar olmaktadır. Kuru mayaya eklenen bu su ya da süt ortalama 40 derece ılık olarak yer almalıdır.

 Kuru maya, su ya da süt ve şeker karışımı ayrı bir kapta hamura karıştırılmadan biraz bekletilir. Un, sıvı yağ, su, süt, tuz, şeker gibi ürünlerle yoğurularak hazırlanan hamurun içine de bu kuru maya karışımı en son eklenir ve tekrar yoğurulur. Kuru maya ile hamur bu şekilde yapılır.

 En Güzel Mayalı Hamur Yapımı

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 En güzel mayalı hamur yapımında bazı püf noktalar dikkat çekmektedir. Örneğin kullanılan kuru maya ya da yaş maya mutlaka şeker ve süt ile bekletilir. Çünkü süt hamurun daha yumuşak olmasını sağlamaktadır. Şeker de mayanın acılığını almakta ve hamurun daha lezzetli olmasını sağlamaktadır.

 Bilindiği gibi mutfakta mayalı hamurdan çok çeşitli ürünler çıkartılmaktadır. Hamur kızartması, poğaça, ekmek mayalı hamurdan yapılan başlıca yiyecek ürünleridir.

 Mayalı hamur yapımının güzel olması bu ortaya çıkartılan diğer ürünlerin de lezzetli olmasını sağlayacaktır.

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 Mayalı hamur yapımında standart su bardağı ölçüsü kullanılabilmektedir. Örneğin bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir adet yumurta, bir paket kuru maya ya da yaş maya, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı şeker, altı su bardağı un ile çok amaçlı da kullanılabilen güzel bir mayalı hamur yapabilirsiniz.

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