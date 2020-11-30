Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü firmaların, kişi ve kurumların marka diğerini geniş kitlelere duyurmayı amaçlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üniversitelerin en çok dikkat çeken be en çok tercih edilen bölümleri arasında yer alıyor. Kurum ve kuruluşların reklam ve tanıtım faaliyetlerine ihtiyacının artması ile birlikte bu bölümden yetiştirilmiş kişilere de talep artıyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Nedir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, kişilerin, kurumların ya da firmaların çeşitli organizasyonlar ile yaratılmak istenen imajın karşılıklı iyi niyet çerçevesinde inşa edilmesini sağlayan bir bölümdür. Bu bölüm, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü olmak üzere iki şekilde üniversitelerde okutuluyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Amacı Nedir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün asıl amacı, çalışılan kurumun ya da kuruluşun tanıtımını en iyi şekilde yapacak reklam metni yazarlığı yapacak, haber bülteni hazırlayacak ve minimum maliyetle maksimum fayda sağlayacak elemanlar yetiştirmektir. Maliyeti düşük bir reklam, tanıtım ve haber bülteni hazırlayarak daha büyük kitlelere ulaşma imkanı bulmayı amaçlıyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarının asıl görevi, çalışılan kurum ya da işletmenin tanıtımını geniş kitlelere yapmak, çeşitli faaliyetler düzenleyerek halka duyurmaktır. Bu bölümden mezun olan kişiler, kamuda ve pek çok özel firmada görev yapabilir. Aynı zamanda bu kişiler, reklam ajanslarında, medya kuruluşlarında ve daha pek çok alanda çalışma imkanı bulur.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kaç Yıllıktır?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üniversitelerde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü olarak okutuluyor. 2 yıllık önlisans bölümü okuyan kişilerin, eğer isterlerse Dikey Geçiş Sınavına girerek 4 yıllık YÖK’ün belirlediği bölümlere geçiş yapma imkanı buluyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü okumak isteyen kişilerin TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan alması gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin insanlarla iletişimi iyi, görsek zekası yüksek, yeniliklere açık ve yaratıcı olması gerekir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkçe verilen bir eğitim içeriğine sahiptir. Fakat bazı lisans programlarında öğrencilere bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, TYT sınavından alınan sözel puan türü ile öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin sözel becerisi yüksek, Türkçeyi en doğru şekilde kullanabilen ve diksiyonu düzgün kişiler olması gerekir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Medya Okuryazarlığı

İletişim Bilimi

Siyaset Bilimi

İşletme Bilimi

Pazarlama

Sosyal Psikoloji

Yönetim ve Organizasyon

Temel Reklamcılık

Temel Fotoğrafçılık

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler

Kurum Kültürü

Halkla İlişkilerde Üretim Süreci

Kişilerarası İletişim

Kitle İletişim Kuramları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları, halk ile markalar arasında bağlantı kurmaya çalışır. Bu nedenle bu bölümden mezun olan kişiler reklam ajanslarında, medya kuruluşlarında, iletişim sektörü gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Dijital Reklam Ajansları

Reklam Ajansları

Pazarlama Şirketleri

Siyasi Partiler

Prodüksiyon Şirketleri

Tanıtım Şirketleri

Spor Kulüpleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları reklamcılık, tanıtım ve iletişim gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ