Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunları, kişi, kurum, firma ya da kuruluşların sahip olduğu marka değerini halk ile doğru ile iletişim araçları kullanarak profesyonel şekilde aktaracak kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Gibi çok merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü firmaların, kişi ve kurumların marka diğerini geniş kitlelere duyurmayı amaçlar.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üniversitelerin en çok dikkat çeken be en çok tercih edilen bölümleri arasında yer alıyor. Kurum ve kuruluşların reklam ve tanıtım faaliyetlerine ihtiyacının artması ile birlikte bu bölümden yetiştirilmiş kişilere de talep artıyor.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Nedir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, kişilerin, kurumların ya da firmaların çeşitli organizasyonlar ile yaratılmak istenen imajın karşılıklı iyi niyet çerçevesinde inşa edilmesini sağlayan bir bölümdür. Bu bölüm, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü olmak üzere iki şekilde üniversitelerde okutuluyor.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Amacı Nedir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün asıl amacı, çalışılan kurumun ya da kuruluşun tanıtımını en iyi şekilde yapacak reklam metni yazarlığı yapacak, haber bülteni hazırlayacak ve minimum maliyetle maksimum fayda sağlayacak elemanlar yetiştirmektir. Maliyeti düşük bir reklam, tanıtım ve haber bülteni hazırlayarak daha büyük kitlelere ulaşma imkanı bulmayı amaçlıyor.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarının asıl görevi, çalışılan kurum ya da işletmenin tanıtımını geniş kitlelere yapmak, çeşitli faaliyetler düzenleyerek halka duyurmaktır. Bu bölümden mezun olan kişiler, kamuda ve pek çok özel firmada görev yapabilir. Aynı zamanda bu kişiler, reklam ajanslarında, medya kuruluşlarında ve daha pek çok alanda çalışma imkanı bulur.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kaç Yıllıktır?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üniversitelerde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü olarak okutuluyor. 2 yıllık önlisans bölümü okuyan kişilerin, eğer isterlerse Dikey Geçiş Sınavına girerek 4 yıllık YÖK’ün belirlediği bölümlere geçiş yapma imkanı buluyor.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü okumak isteyen kişilerin TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan alması gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin insanlarla iletişimi iyi, görsek zekası yüksek, yeniliklere açık ve yaratıcı olması gerekir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretimi İngilizce midir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkçe verilen bir eğitim içeriğine sahiptir. Fakat bazı lisans programlarında öğrencilere bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, TYT sınavından alınan sözel puan türü ile öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin sözel becerisi yüksek, Türkçeyi en doğru şekilde kullanabilen ve diksiyonu düzgün kişiler olması gerekir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dersleri Nelerdir?
Medya Okuryazarlığı
İletişim Bilimi
Siyaset Bilimi
İşletme Bilimi
Pazarlama
Sosyal Psikoloji
Yönetim ve Organizasyon
Temel Reklamcılık
Temel Fotoğrafçılık
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler
Kurum Kültürü
Halkla İlişkilerde Üretim Süreci
Kişilerarası İletişim
Kitle İletişim Kuramları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları, halk ile markalar arasında bağlantı kurmaya çalışır. Bu nedenle bu bölümden mezun olan kişiler reklam ajanslarında, medya kuruluşlarında, iletişim sektörü gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Dijital Reklam Ajansları
Reklam Ajansları
Pazarlama Şirketleri
Siyasi Partiler
Prodüksiyon Şirketleri
Tanıtım Şirketleri
Spor Kulüpleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları reklamcılık, tanıtım ve iletişim gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
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