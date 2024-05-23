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Güvenli olmayan okulda eğitimden bahsedilemez

Güncelleme Tarihi:

#Feyziye Mektepleri Vakfı#Müge Yalım Alpan#Okul
Güvenli olmayan okulda eğitimden bahsedilemez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 12:04

Okul seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda velilere öneriler veren Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Kurumları Direktörü Müge Yalım Alpan “Güvenli olmayan bir okulda eğitim öğretimden bahsetmemiz mümkün değil” dedi.

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İyi bir okulun fiziksel güvenlik önlemleri, tecrübeli yöneticiler, disiplin ve koruma politikaları, iletişim kanallarında açıklık, şeffaflık gibi özellikleri barındırdığına dikkat çeken Alpan şöyle devam etti: “Çocuk koruma politikaları, duygusal ve sosyal öğrenmeye verilen önem, akran dayanışma çalışmaları, çocukların sosyal sorumluluk projeleri yoluyla empati becerilerinin geliştirilmesi, uluslararası standartlarda belirlenmiş sivil savunma prosedürleri, siber güvenlik önlemleri güvenli bir okulun diğer özellikleridir.”

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#Feyziye Mektepleri Vakfı#Müge Yalım Alpan#Okul

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