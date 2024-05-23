Güvenli olmayan okulda eğitimden bahsedilemez

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İyi bir okulun fiziksel güvenlik önlemleri, tecrübeli yöneticiler, disiplin ve koruma politikaları, iletişim kanallarında açıklık, şeffaflık gibi özellikleri barındırdığına dikkat çeken Alpan şöyle devam etti: “Çocuk koruma politikaları, duygusal ve sosyal öğrenmeye verilen önem, akran dayanışma çalışmaları, çocukların sosyal sorumluluk projeleri yoluyla empati becerilerinin geliştirilmesi, uluslararası standartlarda belirlenmiş sivil savunma prosedürleri, siber güvenlik önlemleri güvenli bir okulun diğer özellikleridir.”