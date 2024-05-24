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Teknopark İstanbul’da düzenlenen ‘Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu’na katılan Bakan Tekin, forumda yaptığı konuşmada dünyanın değişen koşullarına adapte olmanın önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Teknopark İstanbul arasında iş birliği protokolünün de imzalandığı forumda Bakan Tekin, teknolojiyi kullanırken insani değerlerden de uzaklaşmamak gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

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“26 Nisan itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir müfredat değişikliği paketini kamuoyuyla paylaştık. Güncel gelişmelere ayak uyduracak bir müfredat hazırladık. Bunu yaparken çocukların da kendilerini bekleyen dünyaya daha hazır olmalarını sağlamak istedik. Diğer yandan yeni modelde, dijital okuryazarlık ve yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık. Dünya durmayacak bu nedenle sürecin içine adapte olmamız lazım. Bunu yaparken de bizi biz yapan insani değerlerimizden uzaklaşmamamız gerek. Dolayısıyla yeni müfredat modelinde ‘teknolojik gelişmelere ayak uyduracağız ama insani değerlerimizi de koruyacağız’ diyoruz.”

TÜRKÇE DİL MODELİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Foruma Katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da dünyadaki öngörülerin birkaç yıl içinde yapay zekanın insansı yeteneklere çok daha yakın olacağını söylediğini belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye’de yapay zeka açısından bir dil modeli geliştiren teknoloji devimiz henüz yok. Ancak yapay zeka alanında başarılı ürünler ortaya koyan pek çok girişimcimiz var. Diğer yandan Türkçe üzerine inşa edilen bir dil modelinin geliştirilmesini stratejik milli bir hamle olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de Türkçe dil modelinin geliştirilmesi üzerine çok önemli bir çalışma başladı. Yapay zeka konusunda hem dünya hem de biz bu yolculuğun başındayız. Önümüzdeki 3 ile 5 yıl içinde doğru ve hızlı adımları atabilmeliyiz. Ayrıca bu teknolojinin tüm sektörlere katma değer katacağını biliyoruz. Onların başında da eğitim geliyor. Dolayısıyla ulusal yapay zeka stratejisinde daha fazla odaklanacağımız alanlardan biri de eğitim olacak.”