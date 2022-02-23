Gümüşhane hangi bölgede, haritada nerede? Gümüşhane ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Gümüşhane asırlardır birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir şehir olma özelliğini taşımaktadır. Konumunun katkısı ile Doğu Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş özelliği göstermektedir. Bunun yanında bazı kesimlerinde iklim olarak farklılığı da görülmektedir. Coğrafi konumu yanında özel konumunda etkisi ile nüfuslanmanın fazla olmadığı şehirlerden biri olmaktadır.

Gümüşhane

Şehir konum olarak Doğu Karadeniz sınırları içerisinde yer almaktadır. İç kesimde bulunur ve şehir merkezinin denize olan uzaklığı yaklaşık olarak 100 kilometreyi bulmaktadır. Şehrin batısında Giresun, doğusunda Bayburt, kuzey tarafında Trabzon ve güney bölgesinde Erzincan illeri vardır.

Doğu Anadolu bölgesi ile olan tek bağlantısı Erzincan olmaktadır. Yer şekilleri olarak engebeli ve yüksekte olan bir şehir olma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle denizden oldukça yüksekte bulunmaktadır. Denizle arasındaki bu yükseklik 1153 metre olarak hesaplanmıştır. Gümüşhane, Harşit Çayının iki yanında vadi içinde oluşmuş bir yerleşim yeridir. En yüksek yeri ise 3331 metre rakımda bulunan Abdal Musa Tepesidir. Şehrin toplam nüfusu 141.702 kişiden oluşmaktadır.

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Gümüşhane Nerededir

Gümüşhane şehrinin haritadaki yeri Doğu Karadeniz bölgesi olmaktadır. Gümüşhane iç kesimde kaldığı için denizle doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır. Buna karşın önemli miktarda yeşil alana sahiptir. Bunun yanında birçok yaylası vardır. Gümüşhane, doğuya doğru yükseltinin artmasından dolayı yüksekte bulunan bir ildir.

Araziler engebeli ve ulaşım açısından sorunludur. Bu sorunlar ulaşımı zorlaştırmakta ve yol yapım maliyetlerini arttırmaktadır. Şehirde havayolu ulaşımı yoktur. Havadan ulaşım için en yakın şehir Trabzon olmaktadır. Ulaşımın neredeyse tüm yükü karayolu taşımacılığındadır.

Gümüşhane’nin İlçeleri

Torul: şehir merkezine olan uzaklığı 20 kilometredir. Şehir merkezine ulaşım için karayolu kullanılmaktadır. Bu ilçenin toplam nüfusu 5823 şeklinde olmaktadır, ancak bu sayı her yıl değişkenlik gösterebilmektedir. Torul ilçesini yüz ölçümü ise, 1049 kilometre karedir. İlçeye bağlı olan belde sayısı 2 şeklinde olurken, mahalle sayısı 11 olarak gerçekleşmiştir. En fazla köy yerleşmesine sahiptir. İlçedeki köy sayısı 36 olarak kaydedilmiştir.

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Kelkit: şehrin bir başka ilçesidir. Şehir merkezine olan mesafesi 71 kilometre olarak ölçümlenmiştir. Şehir merkezine ulaşım yine karayolu ile gerçekleştirilmektedir. İlçenin toplam nüfusu 13219 kişidir. İlçenin yüz ölçümü 1412 rakımdır. İlçeye bağlı belde sayısı 7 iken, mahalle sayısı 20 şeklindedir. Köy sayısı fazladır. Toplamda 77 köyü bulunmaktadır.

Kürtün: şehir merkezine uzaklığı 55 kilometredir. Bunun yanında ulaşım karayolu ile olmaktadır. İlçenin nüfusu 2901 iken, bağlı belde sayısı 2 şeklindedir. Toplam 7 mahalle ve 70 köy bulunmaktadır.

Kösem: şehir merkezine olan uzaklığı 46 kilometredir. Ulaşım karayolu ile olmaktadır. Nüfusu 3299 ve ilçe yüz ölçümü 500 kilometre karedir. Bağlı belde sayısı 2, mahalle sayısı 7 ve köy toplamı 13 olmaktadır.

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Şiran: şehir merkezine uzaklığı 105 kilometredir ve ulaşım karayolu ile olmaktadır. İlçenin nüfusu 7511 iken, yüz ölçümü 992 kilometre karedir. Bağlı belde, mahalle ve köy sayısı sırasıyla: 2,11 ve 30 şeklindedir.

İklimi

Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgesi arasında geçiş özelliğine sahiptir. Doğu kısmında Kop ve Karadeniz kısmında Zigana ile çevrilidir. Her iki taraftan dağlar ile çevrili olması bir taraftan soğukları diğer taraftan yoğun nemi engellemektedir. Böylece yumuşak bir iklime sahip olmaktadır.