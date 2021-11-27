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Gübreyi güneş enerjisiyle üretiyorlar

#Pak-SOLAR#Güneş Enerjisi#Geri Dönüşüm
Gübreyi güneş enerjisiyle üretiyorlar

Konya'daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, daha önce ürettikleri evsel atıkların organik gübreye dönüşmesini sağlayan elektrikli kompost makinesinin güneş enerjisiyle çalışan modelini de geliştirdi.

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Pak-SOLAR’ adı verilen makine, okulun metal, ve otomasyon bölümlerinin ortak çalışmasıyla üretildi. Evsel atıkların değerli toprağa dönüşümünü sağlayan Pak-SOLAR, içindeki çay posası, yumurta kabuğu, asitli olmayan meyve kabukları, ağaç yaprakları, talaş, çim gibi malzemeleri miktarına göre ortalama 2 haftalık bir süre sonunda gübreye dönüştürüyor.

DOĞA DOSTU MAKİNE
Geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yola çıkan öğrenci ve öğretmenler, atıkları değerlendirirken temiz enerji kullanmak için çalışma başlattı. Makine, 3 bölümden 6 öğretmen ve öğrencilerin bir aylık Ar-Ge çalışması sonucunda tasarlandı. Üretimiyle birlikte 40 gün içerisinde çalışmaya hazır hâle gelen makine, güneş enerjisiyle çalıştığı için geri dönüşüme katkı sağlamış oluyor. Güneş panelinden yaptığı şarjla hiç güneş görmeden ortalama 48 saat çalışabiliyor. Bu süreç içinde yine güneş görürse herhangi bir şekilde şebekeye bağlanmadan enerjisini sağlamış oluyor. Bu sayede temiz enerjiyle atıkları değerli toprağa dönüştürüyor.

Manuel ve tam otomatik çalışacak şekilde PLC kontrolüyle programlanan makine için birçok okuldan talep geldi ve makinenin seri üretimi için hazırlık başlatıldı.

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‘PAK-SOLAR’A JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
‘Pak-SOLAR’, ‘Growtech 2021 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’ kapsamında düzenlenen Antalya Ticaret Odası GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri’nde, jüri özel ödülüne layık görüldü.

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#Pak-SOLAR#Güneş Enerjisi#Geri Dönüşüm

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